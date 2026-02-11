El chófer de Carmen Pano declara que la acompañó a Ferraz y vio el dinero "en fajos": "Salió de la sede sin bolsas"

El chófer afirmó que Carmen Pano salió de la sede del PSOE sin bolsas y que él no accedió al edificio, sino que la esperó fuera durante unos diez minutos.

Según el testimonio, el dinero estaba en fajos de billetes de 50 euros, transportados en una bolsa blanca dentro de una bolsa de cartón.

El chófer de Carmen Pano declaró que acompañó a la empresaria a la sede del PSOE en la calle Ferraz y vio el dinero que ella asegura haber entregado allí.

Álvaro Gallego, el chófer de Carmen Pano, ha declarado que, en una ocasión, acompañó a la empresaria a la sede del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz, y que vio el dinero que ésta asegura que entregó allí.

Así lo ha manifestado Gallego este miércoles en la Audiencia Nacional, interrogado como testigo en el llamado caso Hidrocarburos. Según su testimonio, vio billetes en "en fajos, en tacos de 50 [euros]".

El chófer ha asegurado que vio salir a Pano de la sede del PSOE "sin bolsas". Antes, en el vehículo en el que la condujo a Ferraz, sí llevaba "una bolsa blanca dentro de una bolsa de cartón".

"No sé cuánto [dinero] había", ha declarado ante el juez Santiago Pedraz. "A mí no me daban explicaciones", ha manifestado, según revelan a EL ESPAÑOL fuentes presentes en su interrogatorio.

Gallego, de acuerdo con su testimonio, no accedió a la sede socialista. Esperó a Pano, durante "diez minutos, en doble fila". "Tardó muy poco", ha indicado sobre las gestiones de la empresaria dentro de Ferraz.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.