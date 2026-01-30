Dos fiscales del 'procés' piden las jefaturas de la Sección Penal del Supremo en lo que será el primer test para Peramato

Se convocan además plazas en las fiscalías de medio ambiente y discapacidad, a la que opta para renovar María José Segarra.

Ana Isabel García León, sin experiencia previa en casación penal, también aspira a una de las jefaturas y se prevé que obtenga una plaza.

El concurso cubre tres vacantes, una de ellas dejada por Teresa Peramato tras su nombramiento como fiscal general y otra por la jubilación de Fidel Cadena.

Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, fiscales del 'procés', han solicitado las jefaturas de la Sección Penal del Tribunal Supremo.

Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, dos de los cuatro fiscales de Sala que intervinieron en la causa del 'procés', han pedido las plazas de jefatura de la Fiscalía de la Sala Penal del Tribunal Supremo actualmente en liza. Su cobertura será el primer desafío en materia de nombramientos para la nueva fiscal general, Teresa Peramato.

En el concurso convocado el pasado 13 de enero están en juego tres vacantes de jefes de las secciones penales de la Fiscalía del alto tribunal. Una de ellas es la dejada por la propia Peramato tras su nombramiento como máxima responsable del Ministerio Público.

La otra se produce por la inminente jubilación de otro fiscal del 'procés', Fidel Cadena. La tercera se debe a la finalización del mandato de Javier Huete, que opta a la renovación.

Madrigal y Moreno unen a su prolongada experiencia en la jurisdicción penal del Tribunal Supremo un reconocido prestigio profesional. Los dos son ya fiscales de Sala (Madrigal desde 2008 y Moreno desde 2014) y la primera ha sido, además, fiscal general.

Pero la incógnita es si Peramato seguirá la estela de sus antecesores García Ortiz y Dolores Delgado de favorecer a los miembros de la minoritaria Unión Progresista de Fiscales, organización que presidió en 2019 y 2020 la ahora fiscal general.

A la jefatura de la sección penal aspira también Ana Isabel García León, responsable de la Secretaría Técnica con García Ortiz y que ha dejado este puesto tras el nombramiento de Julio Cano.

Fuentes de la carrera aseguran que una de las tres plazas de Penal convocadas será para ella, aunque García León no ha tenido ninguna experiencia en el ámbito de la casación penal hasta ahora, cuando ha sido adscrita a una de las secciones penales del TS, en la que se ha estrenado esta misma semana.

Es la situación opuesta a otros aspirantes a esas plazas de larga trayectoria en la jurisdicción penal del Supremo, como Rafael Escobar y María Ángeles Garrido.

Se han convocado, además, otras dos plazas de fiscales de Sala: la de medio ambiente y la de discapacidad.

A esta última opta para un segundo mandato María José Segarra, que fue fiscal general entre junio de 2018 y enero de 2020.

En contra de lo que se había especulado en algunos ámbitos, Álvaro García Ortiz no ha pedido la Fiscalía de Sala de delitos contra el medio ambiente, una materia en la que es experto.

Fuentes fiscales han señalado que el exfiscal general permanecerá en la Sección Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo, "en los cuarteles de invierno", señalan, tras su apartamiento del cargo como consecuencia de su condena por revelación de secretos.