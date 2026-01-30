El fiscal intenta que Aldama aflore las pruebas que dice tener sobre la financiación del PSOE con petróleo de Venezuela

Aldama declaró este jueves como investigado en el llamado caso Hidrocarburos. Durante aproximadamente una hora y cuarto, contestó a todas las partes. Fue la Fiscalía Anticorrupción, por boca del fiscal Luis Pastor, la que le preguntó acerca de ese sobre.

"Si no les importa, esto es algo que tendremos negociar directamente... Estamos hablando de financiación ilegal de un partido...", zanjó el empresario.

A renglón seguido, aclaró que el sobre contiene información sobre un cupo petrolero de PDVSA, la empresa pública de petróleo de Venezuela, salpicada por varios escándalos de corrupción.

Y precisó que dicha documentación estaría vinculada a la supuesta financiación ilegal, a través del sector de los hidrocarburos, del PSOE y de la Internacional Socialista; ambos, liderados, actualmente, por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

No obstante, Aldama no se explayó en este asunto, ya que no es el objeto que el juez Pedraz investiga en el llamado caso Hidrocarburos, en el que indaga en un supuesto fraude tributario por valor de más de 180 millones de euros.

De hecho, es otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, quien investiga las supuestas irregularidades en la contabilidad del PSOE. Un dato relevante: el fiscal en dicha causa es el mismo, Luis Pastor.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado en diciembre de 2024 y al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, incluye una imagen del mencionado sobre.

En una pegatina, figura como destinataria del mismo Delcy Rodríguez, quien era, por entonces, la vicepresidenta de Venezuela. Hoy es la presidenta del país, tras la caída de Nicolás Maduro.

Como emisor del sobre, aparece Manuel Quevedo, ministro y presidente de PDVSA. Algo más abajo, figura un matasellos con el siguiente texto: "Recibido por Víctor González. 4 de febrero 2020. 5:50 p.m.". El nombre completo de Aldama es compuesto: Víctor Gonzalo.

Por otro lado, la fecha mencionada es quince días posterior al llamado Delcygate. El 20 de enero de 2020, Rodríguez visitó España y pisó el aeropuerto de Barajas, pese a las sanciones internacionales de la Unión Europea que pesaban sobre ella.

En el aeródromo, se reunió con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien se encuentra actualmente en prisión provisional, a la espera, al igual que Aldama, de un juicio en el Tribunal Supremo por supuesta corrupción.

"Pano se lo inventa"

Por otro lado, Aldama aseguró en la Audiencia Nacional que la empresaria Carmen Pano le entregó dinero para dárselo al entonces ministro Ábalos y a su principal asesor, Koldo García.

"Entre 40.000 y 50.000 euros", precisó. ¿Qué intención tendrían estos pagos? Según el empresario, garantizar el avance en la "tramitación del expediente de Have Got Time", una compañía dedicada al ámbito de los hidrocarburos.

Se trata de la misma mercantil que compró un chalé en La Alcaidesa (La Línea de la Concepción, Cádiz) que Ábalos disfrutó en verano de 2021, misma época en la que fue destituido por Pedro Sánchez.

De hecho, Aldama indicó ante el juez que gestionó una reunión en el Ministerio de Industria en favor de Have Got Time en octubre de 2020. Y, posteriormente, ya en 2021, otro encuentro con representantes de Villafuel, entre los que se encontraban Pano y su hija.

Ahora bien, el empresario, no obstante, subrayó que "jamás" vio o se reunió con Juan Ignacio Díaz Bidart, quien era, por entonces, jefe de gabinete de la ministra de Industria, Reyes Maroto. Y se desvinculó de la actividad de la supuesta trama de defraudación investigada por Pedraz en esta causa.

Carmen Pano es la mujer que, tanto en la Audiencia Nacional y el Supremo como ante notario, aseguró que llevó, en efectivo, en dos bolsas, 90.000 euros a la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle Ferraz. Lo hizo, según dijo, por orden de Aldama.

Preguntado por este asunto, el empresario aseguró lo siguiente: "Eso es ridículo. Pano se lo está inventando". Posteriormente, señaló: "Si ella me daba el dinero a mí, ¿para qué querría ella 90.000 euros para Ferraz? ¿Qué más me daría a mí, que ya he entregado cantidades más grandes?".

Este viernes, Pedraz interrogará a Carmen Pano, también investigada en el caso Hidrocarburos. Al gozar de tal condición, podrá negarse a declarar o, si lo prefiere, tan sólo contestar a una parte de las preguntas que se le formulen (por ejemplo, únicamente a las de su abogado).