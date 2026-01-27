La Audiencia Nacional pide al fiscal su opinión de la denuncia por "homicidios" contra Puente por el accidente de Adamuz

Varias organizaciones y sindicatos han solicitado personarse como acusación popular en el procedimiento judicial abierto en Montoro por el accidente.

El juez pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre la competencia de la Audiencia Nacional para investigar, ya que Puente está aforado ante el Tribunal Supremo.

La denuncia fue presentada por la Asociación Libertad y Justicia tras el siniestro ferroviario que causó 45 muertes en Córdoba.

La Audiencia Nacional ha solicitado a la Fiscalía un informe sobre la denuncia por "homicidios imprudentes" contra el ministro Óscar Puente por el accidente de tren en Adamuz.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha pedido su opinión a la Fiscalía sobre una denuncia contra Óscar Puente que acusa al ministro de "homicidios imprudentes" debido al accidente de tren en Adamuz (Córdoba).

Así consta en una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El pasado 19 de enero, la Asociación Libertad y Justicia, representada por el abogado Pedro Muñoz Lorite, interpuso dicha denuncia, ante la Audiencia Nacional, contra el titular de Transportes.

Ahora, el juez Piña pregunta a la Fiscalía si debe tramitarla o no. Es decir, reclama que el Ministerio Público elabore un informe sobre la competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional para investigar los hechos narrados por la asociación.

Ahora bien, conviene recordar que Óscar Puente, como el resto de ministros, está aforado ante el Tribunal Supremo. Esto es, sólo este órgano, ubicado en la cúspide del sistema judicial español, puede investigarle mientras siga formando parte del Gobierno y, en su caso, enjuiciarle.

Una vez la Fiscalía envíe al juez Piña su informe, éste decidirá sobre la tramitación de la denuncia. Hasta ahora, el magistrado tan sólo la ha recibido y le ha asignado un número de registro, lo que se conoce como incoación de diligencias previas.

"Los hechos [relatados por la denuncia] presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", indica Piña en la resolución en la que da traslado a la Fiscalía de la denuncia.

"Se incoen diligencias previas, dando cuenta de su incoación al Ministerio Fiscal para que informe sobre competencia y, en su caso, solicite diligencias a practicar", finaliza.

Se trata de un procedimiento rutinario que no supone, en ningún caso, que la Audiencia Nacional esté investigando al ministro Puente ni los detalles del accidente.

De hecho, un Juzgado de Instrucción de Montoro (Córdoba) ya abrió una causa judicial sobre este siniestro, que se cobró la vida de 45 personas.

De hecho, varias organizaciones ya han solicitado allí personarse como acusaciones populares.

Lo ha hecho el SEMAF, el sindicato de maquinistas que ha convocado la huelga general en todo el sector.

También, la asociación Liberum, que, a través de una querella, acusa de "homicidio por imprudencia grave", lesiones y de un delito contra los derechos de los trabajadores a tres personas.

¿Quiénes? El actual director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, el director corporativo de Seguridad en la Circulación de Adif, la empresa gestora de las infraestructuras de tren, y el subdirector de Circulación AV (Alta Velocidad) de la misma compañía pública.

A su vez, Hazte Oír solicitó recientemente personarse en dicha causa judicial. La asociación presentó una querella propia —por el momento, no dirigida contra nadie— en la que señala que el descarrilamiento "no fue fruto de un caso fortuito, sino que concurren indicios de posible negligencia".