La Complutense cifra en 113.000 euros lo que gastó en el 'software' que el juez investiga si se apropió Begoña Gómez

La UCM comunicó al juez la cuantía para posibles acciones civiles contra Begoña Gómez, quien está siendo investigada por apropiación indebida y otros delitos.

Una herramienta similar al software investigado fue ofrecida gratuitamente en una web propiedad de Begoña Gómez, con nombre parecido al de la cátedra que co-dirigía.

El software, destinado a pymes, evaluaba sostenibilidad e igualdad y fue desarrollado con contratos a Deloitte y aportaciones de personal técnico.

La Universidad Complutense de Madrid cifra en 113.509 euros el gasto en el desarrollo del software investigado en el caso de Begoña Gómez.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) cifra en 113.509 euros la cantidad que gastó en el desarrollo del software que el juez Juan Carlos Peinado investiga si se apropió Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Así lo ha comunicado la UCM al magistrado en un informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en el que cuantifica este supuesto "perjuicio", de cara a las hipotéticas "acciones civiles" que la Complutense pretende emprender contra la mujer del presidente del Gobierno.

La universidad detalla que esa cifra se deriva de los costes del personal técnico "que intervino en las actuaciones necesarias para el desarrollo y adaptación del software", así como de las "cantidades de dinero público" empleadas para tal fin.

Por ejemplo, la UCM pagó un total de más de 78.000 euros, en dos contratos, a Deloitte Consulting SLU por su labor para el desarrollo de esta herramienta digital, adscrita a la cátedra que Begoña Gómez co-dirigió hasta 2024.

La universidad también licitó otros contratos, de menor cuantía. Todos ellos, sumados al coste del personal técnico, que alcanza casi 5.000 euros, arrojan la cifra de 113.509 euros.

El mencionado software estaba dirigido a pequeñas y medianas empresas (pymes), cuyo funcionamiento analizaba según parámetros de sostenibilidad medioambiental y de igualdad. Incluso, proporcionaba diplomas si las compañías cumplían los objetivos marcados.

No obstante, tras su desarrollo, una herramienta muy similar acabó siendo ofrecida —eso sí, de forma gratuita— en una web propiedad de Begoña Gómez (transformatsc.org), con un nombre muy similar al de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC).

Por ello, la asociación Hazte Oír presentó una querella contra la esposa de Sánchez acusándola del delito de apropiación indebida, uno de los cinco por los que Peinado la investiga.

De hecho, la UCM comunica al juez la cifra de 113.509 de cara a determinar la hipotética responsabilidad civil que se derive del juicio contra Gómez, si éste se celebra y si la esposa de Sánchez acaba siendo condenada.

