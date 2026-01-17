La batalla por judicializar el 'caso Air Europa' sube de tono: Begoña y el fiscal, contra el juez y su investigación "encubierta"

El Gobierno y la SEPI han recurrido la entrega de documentación sobre el rescate de Air Europa, alegando el carácter reservado de la información y posibles daños a la compañía.

Los intentos de Peinado se basan en supuestos vínculos de Begoña Gómez con Air Europa, incluyendo contratos de patrocinio y conversaciones sobre el rescate.

La Audiencia Provincial de Madrid ha vetado varias veces estas investigaciones, señalando la falta de indicios y reprochando al juez intentar una investigación "encubierta".

El juez Juan Carlos Peinado insiste en investigar el rescate de Air Europa dentro del caso Begoña Gómez, pese a la oposición de la Fiscalía y la defensa de Gómez.

Los bandos en este asunto están bastante claros: el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, lleva meses tratando (y aún trata) de que el rescate a Air Europa acabe en los tribunales.

Concretamente, como parte del caso Begoña, el procedimiento penal que él instruye y que se dirige contra la mujer del presidente del Gobierno. En contra de ello, la defensa de Gómez y la Fiscalía Provincial de Madrid.

Pese a que la Audiencia Provincial de Madrid, jerárquicamente superior al juez, le ha impedido en varias ocasiones investigar el rescate, Peinado, el pasado diciembre, encargó a la Guardia Civil que le informase de si existen "hechos nuevos" al respecto.

Tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía —de nuevo, al alimón— han recurrido recientemente esta decisión del juez, que deberá ser analizada, de nuevo, por la Audiencia madrileña.

En un escrito fechado el pasado enero, el fiscal reprochó al juez lo siguiente: "Se está engordando una causa ya voluminosa con materia ajena a su objeto definido".

"[Peinado] abre la puerta a una investigación encubierta sobre una materia ya abordada y respecto a la que (...) ya tiene los criterios para decidir fijados por la Audiencia Provincial. Los hechos que fueron analizados por la Audiencia son los que son y su contenido no ha variado", criticó la Fiscalía.

Ésta no es, en absoluto, la primera ocasión en que Peinado se empeña en incorporar el rescate de Air Europa al caso Begoña. Tampoco es la primera en la que tanto el fiscal como Begoña Gómez se oponen.

El pasado noviembre, por última vez, la Audiencia Provincial ya impidió al juez su pretensión. De hecho, el tribunal le reprochó que pretendiese investigar este asunto "sin el más mínimo indicio que lo justifique".

Por ello, anuló su orden de encargar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre el rescate público concedido a Air Europa por parte del Gobierno de Sánchez, por valor de 475 millones de euros.

En diciembre, Peinado volvió a preguntar a la UCO por este asunto. ¿Qué había cambiado desde noviembre? Que, entretanto, el juez había recibido un escrito, firmado por un abogado, que insiste en los vínculos —algunos, constatados; otros, meras sospechas— de Begoña con Air Europa.

Por ello, el instructor preguntó a la Guardia Civil si existían "hechos nuevos".

¿Cuáles son los nexos de la mujer de Sánchez con la aerolínea? En enero de 2020, a través del hub Wakalua, Javier Hidalgo, miembro de la familia dueña de Air Europa, firmó un contrato de patrocinio al IE Africa Center, entidad que, por entonces, encabezaba Begoña Gómez.

De hecho, en conversación con EL ESPAÑOL, el empresario Víctor de Aldama declaró lo siguiente: "Begoña Gómez presionó desde Moncloa para el rescate de Air Europa y que los Hidalgo patrocinaran sus cosas".

Por otro lado, Aldama, según relató el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García, le comentó a éste que Hidalgo, molesto con que el rescate no avanzase, telefoneó a la mujer de Sánchez.

"[Javier Hidalgo] está muy jodido con el tema este, se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña", se quejó Aldama a Koldo, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos. García le respondió: "No podemos hacer más, es lo que hay".

El juez Juan Carlos Peinado. E.E.

En 2020, cuando se produjo aquella llamada de teléfono, Víctor de Aldama era asesor de la aerolínea de los Hidalgo, por lo que trataba de garantizar el futuro de la compañía.

Peinado se apoyó en esta conversación telefónica, transcrita por la UCO en otra causa judicial distinta al caso Begoña, para justificar otro de sus intentos de investigar la ayuda pública concedida por el Gobierno a Air Europa.

En respuesta a los recursos contra esa decisión judicial, la Audiencia Provincial de Madrid ya impidió a Peinado investigar el rescate de Air Europa.

En su primera resolución sobre este asunto, la Audiencia Provincial avaló que Peinado investigase a Begoña Gómez a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias. Pero vetó a Peinado abordar el rescate de Air Europa.

Sin embargo, el tribunal dejó la puerta abierta a que se analizase este asunto si aparecían hechos nuevos que lo justificasen. Y esa es la expresión a la que aferra Peinado para justificar sus intentos de investigar el rescate de Air Europa.

Documentación sobre el rescate

Por otro lado, existe un procedimiento judicial —no penal, sino contencioso-administrativo— derivado de la petición de un ciudadano de que el Gobierno entregue documentación sobre el rescate de Air Europa.

Concretamente, el expediente íntegro del mismo, lo que incluye, incluso, correos electrónicos internos, informes de viabilidad económica, evaluaciones de garantías económicas…

El Gobierno —vía recurso; el último, interpuesto recientemente— ha tratado de evitar la entrega de esta información.

Para ello, el Ejecutivo se ha apoyado en la Abogacía del Estado y en la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), que han interpuesto sendos recursos, apelando al carácter reservado que atribuyen a dichos datos.

En concreto, la SEPI apeló a los posibles daños para la compañía aérea que cree que supondría la divulgación de esta documentación.