El PSOE deja morir la querella que anunció hace un año contra Aldama por "atentar contra el honor" de Begoña y Cerdán

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, fue posteriormente detenido e investigado por presunta corrupción y comisiones ilegales.

La demanda previa del PSOE alegaba un grave atentado contra el honor de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, aunque Aldama no le atribuyó delito alguno.

Víctor de Aldama declaró en la Audiencia Nacional que entregó dinero a Santos Cerdán y acusó a Carlos Moreno de recibir pagos por favores tributarios.

El PSOE no ha presentado la querella anunciada hace un año contra Víctor de Aldama por supuestas injurias y calumnias tras expirar el plazo legal.

El PSOE ha dejado morir la querella que, hace un año, anunció contra Víctor de Aldama. En noviembre de 2024, el empresario declaró, por primera vez, en la Audiencia Nacional.

Entre otros extremos, narró cómo se inició su relación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y acusó a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de haber cobrado 25.000 euros a cambio de un aplazamiento tributario.

Ante el juez, el empresario también aseguró que pagó 15.000 euros en efectivo a Santos Cerdán, el entonces secretario de Organización del PSOE.

El Partido Socialista tildó la confesión de Aldama de "política", tachó sus palabras de "difamatorias, injuriosas y calumniosas" y presentó una demanda de conciliación contra el empresario, paso previo a la interposición de una querella.

Finalmente, no será así. El partido tenía un año de plazo desde la declaración de Aldama para querellarse contra él. Así lo marca la ley en el caso de los delitos de injurias y calumnias. El plazo ya ha expirado y, según ha comprobado EL ESPAÑOL, el PSOE no ha dado este paso.

Actualmente, no consta ninguna querella firmada por el partido y dirigida contra Víctor de Aldama que haya sido presentada en los Juzgados de Plaza de Castilla, donde, en todo caso, debería haber sido interpuesta.

Este periódico también ha consultado al partido en dos ocasiones —tanto antes como después de expirar el plazo— y aún sigue esperando la respuesta prometida.

La demanda de conciliación

La demanda de conciliación que presentó el PSOE —como paso previo a tener la posibilidad de interponer una querella— también indicaba que la confesión del empresario atentaba, "de manera absolutamente grave", contra el honor de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez.

Y contra el de "todos aquellos ciudadanos que confían en [el PSOE] como opción política", además del de sus afiliados.

Sin embargo, la única vez que Aldama mencionó a Gómez en la Audiencia Nacional fue para decir que la esposa de Sánchez estuvo presente en una reunión sobre un proyecto para la España vaciada. No le atribuyó delito alguno.

La demanda de conciliación también fue presentada en nombre del ministro Ángel Víctor Torres, del exministro Salvador Illa, de la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y de su jefe de gabinete, Carlos Moreno.

En noviembre de 2024, durante su primera declaración en la Audiencia Nacional, Aldama relató que Koldo García —el principal asesor del exministro José Luis Ábalos— le pidió 50.000 euros para Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias y actual titular de Política Territorial y Memoria Democrática. No obstante, el empresario aseguró que se negó a entregar esta cantidad.

La demanda de conciliación del PSOE la firmaban dos abogados. El primero, Alberto Cachinero Capitán. La segunda, Sandra Rodríguez Vázquez, antigua asesora del PSOE canario. Esta letrada, además, es la esposa del eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, quien fue ministro de Justicia en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

A raíz de la presentación de la demanda, en abril de 2025, el Juzgado de Primera Instancia número 86 de Madrid citó a Aldama y a los mencionados miembros del PSOE para un acto de conciliación.

Ninguna de las partes tenía la obligación de acudir personalmente. En ambos casos, hicieron acto de presencia sus respectivos abogados. No llegaron a un acuerdo, lo que daba vía libre al PSOE para querellarse.

La foto con Sánchez

Sobre Pedro Sánchez, Aldama narró en la Audiencia Nacional que su primer encuentro con él se produjo en un acto del PSOE madrileño, en marzo de 2019. Y que se celebró a propuesta del presidente del Gobierno.

Allí, ambos se vieron en un acto oficial del PSOE y se hicieron una foto juntos. "El presidente [Sánchez] me dice, palabras textuales: 'Gracias por lo que estás haciendo, me tienen muy informado'", relató Aldama ante el juez.

La foto de Aldama y Pedro Sánchez.

Su letrado le preguntó si la fotografía que ambos se tomaron aquel domingo, 3 de febrero de 2019, fue "subrepticia" o "fortuita".

El empresario lo negó tajantemente e insistió en el interés que tenía Pedro Sánchez en saludarle, después de que el empresario hubiera hecho gestiones para facilitar un viaje de Ábalos a México.

En respuesta a aquellas palabras de Aldama ante el juez, Sánchez negó tener una estrecha relación con él. "Yo, desde luego, puedo garantizar que estamos tranquilos porque, en lo que respecta a mi persona, a mi Gobierno actual, a mi organización, al PSOE, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso", insistió el jefe del Ejecutivo.

"Seguro lo hace para desviar la atención y sembrar dudas", manifestó Sánchez.

Tan sólo unos meses después del acto de conciliación, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalaba a Santos Cerdán por, supuestamente, haber cobrado comisiones ilegales a cambio del amaño de contratos públicos.

El 30 de junio de 2025, sería ingresado en prisión por orden del Tribunal Supremo. La confianza que la cúpula del PSOE decía tener en él —la ministra Montero ponía "la mano en el fuego" por Cerdán— se desmoronó.

Finalmente, el ya exsecretario de Organización del PSOE fue excarcelado el pasado 18 de noviembre. Al igual que Koldo, Ábalos y Aldama, sigue investigado por el juez del Supremo Leopoldo Puente.