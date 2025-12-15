El juez del TS impone medidas cautelares leves a un segundo directivo de Acciona que firmó memorandos con Servinabar

García Alconchel aseguró que firmó los acuerdos por indicación de un superior y que Servinabar finalmente no realizó los trabajos pactados en Sevilla ni en Marruecos.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha impuesto al directivo de Acciona Manuel García Alconchel medidas cautelares leves tras su declaración como investigado en el procedimiento contra los exsecretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos, este último exministro de Transportes.

García Alconchel es el segundo directivo de Acciona sobre el que pesa la obligación de efectuar comparecencias quincenales en un Juzgado, entregar su pasaporte y no poder salir de España sin autorización judicial.

Estas mismas medidas fueron impuestas el pasado día 3 a Tomás Olarte, director de la zona norte de la constructora, y a Justo Vicente Pelegrini, hasta el pasado julio consejero delegado de Acciona Construcción en España, Portugal y Norte de África.

García Alconchel y Olarte se encuentran suspendidos en sus funciones en Acciona desde el 18 de noviembre, cuando trascendió un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la relación entre la multinacional y Servinabar, una pequeña empresa navarra propiedad de Antxon Alonso y que los investigadores relacionan con Cerdán.

Según los investigadores, Servinabar habría canalizado el pago de comisiones por parte de Acciona a cambio de contratos del Ministerio de Transportes.

García Alconchel es director de la constructora para la zona sur de España y África desde agosto de 2018. Durante los cuatro años y medio anteriores fue responsable de Acciona para contratos internacionales en África.

Él firmó un MOU (memorando de entendimiento) con Servinabar el 27 de noviembre de 2018 por el que la empresa de Alonso realizaría los trabajos relacionados con riesgos laborales en la obra de remodelación del Puente del Centenario, de Sevilla, en la que la UCO cree que hubo comisiones ilícitas.

Alconchel ha declarado a preguntas del instructor que firmó el MOU por instrucciones de Pelegrini, que fue quien le dijo que Servinabar ya colaboraba con Acciona en otros proyectos desde 2015. "Cuando una empresa está en los registros de Acciona, es que ya ha pasado todos los filtros", ha manifestado.

Pero aclaró que Servinabar no llegó a efectuar esos trabajos -por los que había pactado un importe del 2% del contrato- porque el MOU tenía una vigencia de dos años y la adjudicación se demoró mucho.

El contrato del Puente del Centenario en Sevilla "se retrasó tanto que Acciona contó con otras empresas y Servinabar no colaboró ni Acciona la necesitó. El MOU nunca se llevó a materializar", ha dicho.

Servinabar sí intervino en una obra de emergencia de menor envergadura, la del acceso al puerto de Sevilla, para la que aportó la contratación de un trabajador, Antonio Muñoz, como supervisor de seguridad, ha dicho García Alconchel.

Muñoz es cuñado de Cerdán, a quien el directivo de Acciona ha dicho no conocer. Tampoco ha tenido relación con Ábalos ni con Koldo García.

"Sin infraestructura en Andalucía"

El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, le ha preguntado por un mensaje en el que Antxon Alonso le daba las gracias por algo relacionado con Muñoz. "Ese día hubo que transportar a ese trabajador a la oficina y Servinabar no tenía infraestructura en Sevilla. Hubo que recogerle en donde estaba y llevarle a las oficinas".

El juez ha vuelto a intervenir para expresar su extrañeza de que para asumir las obras de seguridad e higiene en el trabajo Acciona recurriese "a una pequeña empresa que no tenía infraestructura en Andalucía, que no podía ni mover a un trabajador. Acuden ustedes a una empresa sin capacidad para trasladar a un trabajador". El directivo ha señalado que él no participó en el inicio de la colaboración entre Acciona y Servinabar, es algo que le dieron hecho.

Ha explicado que los MOU de Acciona son estándar y que el porcentaje del 2% para riesgos laborales es una ponderación a precio de mercado.

"Nadie me comentó nunca en la compañía que Servinabar podía ejercer alguna influencia sobre algún funcionario o con algún político", ha asegurado.

Foto de Cerdán y Ábalos en Marruecos.

García Alconchel firmó un segundo MOU con Servinabar en relación con una obra en el puerto de Kenitra (Marruecos). Con ocasión de este proyecto Ábalos y Koldo García hicieron en enero de 2019 un viaje al país alauita al que se apuntó -sin tener responsabilidades de Gobierno- Santos Cerdán.

El directivo de Acciona ha indicado que también firmó el memorando por indicación de Pelegrini, "que me transmite que Servinabar aportaría los contactos y podía ayudar a la mejora de la financiación". No obstante, este proyecto no salió adelante.