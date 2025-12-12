La juez investiga blanqueo y fraude fiscal de Plus Ultra ligado al petróleo venezolano procedente del chavismo

La Comisión Europea revisará si el rescate a Plus Ultra, en el que medió José Luis Rodríguez Zapatero, cumple con los tratados de la UE, mientras el PP reclama una auditoría específica.

La Policía Nacional requisó información fiscal en la sede de Plus Ultra, aerolínea que recibió en 2021 un rescate de 53 millones de euros de la SEPI durante la pandemia.

Han sido detenidos el CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli, y el presidente, Julio Martínez, junto a un empresario cuya identidad no se ha revelado.

La juez de Instrucción número 15 de Madrid investiga a Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal relacionados con operaciones vinculadas al petróleo venezolano.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid investiga supuestos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal que habría cometido la aerolínea Plus Ultra en operaciones vinculadas a petróleo procedente de Venezuela.

Así lo detallan fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL, después de que este jueves la juez Esperanza Collazos ordenase la detención de Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra, y de Julio Martínez, presidente de la aerolínea.

Esta misma magistrada ya investigó, hasta el año 2023, el polémico rescate de la Sepi, por valor de 53 millones de euros, que recibió esta compañía por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

No obstante, en enero de 2023, se vio obligada a archivar la causa judicial al haberla prorrogado fuera de plazo.

Según detallan a EL ESPAÑOL las mismas fuentes, la causa en la que han sido detenidos Roselli y Martínez es una ramificación de aquella, constituida como pieza separada. Por el momento, sigue bajo secreto de sumario y la Fiscalía Anticorrupción participa en ella.

Tal y como ha podido saber este diario, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional también ha detenido a, al menos, otra persona más. Se trata de un empresario, cuya identidad no ha trascendido.

Los tres arrestados fueron trasladados este jueves al Complejo Policial de Canillas, en Madrid, y pasarán a disposición judicial próximamente. De hecho, no es descartable que lo hagan el próximo sábado, fecha en la que el Juzgado de Instrucción 15 está de guardia de juicios rápidos.

Este jueves, la UDEF también acudió a la sede de Plus Ultra, compañía de capital venezolano, para requisar información fiscal de la misma.

Su controvertido rescate, por valor de más de 53 millones de euros, se produjo en el año 2021. Fue la propia aerolínea la que solicitó esta ayuda a la Sepi (la Sociedad Española de Participaciones Industriales) en plena pandemia de la Covid-19, cuando José Luis Ábalos era ministro de Transportes.

Por otro lado, este miércoles fue detenido, en el marco de otra causa judicial secreta —en este caso, comandada por la Audiencia Nacional—, Vicente Fernández, expresidente de la Sepi.

El rescate a Plus Ultra

El pasado mes de julio, la Comisión Europea anunció que estudiará si el rescate de Plus Ultra, en el que medió José Luis Rodríguez Zapatero, cumple o no con los Tratados de la Unión Europea.

Además, el PP reclamó por aquel entonces una auditoría específica del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el uso de fondos públicos en esta operación.

La intervención directa del expresidente del Gobierno socialista puso el foco sobre posibles irregularidades y un eventual uso partidista de los recursos europeos.

De hecho, Plus Ultra contaba en 2021 con menos del 0,1% del mercado nacional. Y a pesar de ello, fue una de las 21 beneficiarias del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) que el Gobierno español creó durante la pandemia del coronavirus.