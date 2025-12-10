La UCO detiene a Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE, y al expresidente de la SEPI por orden de la Audiencia Nacional

El caso lo instruye el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, bajo la dirección del juez Antonio Piña y con apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE que está siendo investigada judicialmente por sus tejemanejes para tratar de conseguir información contra la Fiscalía Anticorrupción y, precisamente, contra la UCO.

No obstante, según confirman fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL, la detención se ha producido este miércoles en Madrid por orden de un juez de la Audiencia Nacional, distinto al magistrado que ya investiga a esta mujer por los hechos mencionados.

En esta ocasión, según las mismas fuentes, la detención se debe a "supuestas irregularidades en la SEPI", la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. De hecho, también ha sido detenido Vicente Fernández, expresidente de la SEPI.

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, del que es titular el juez Antonio Piña, es el encargado de esta causa secreta, en la que ambos han sido detenidos con apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.

Tras ser arrestados, tanto Leire Díez como Vicente Fernández han sido trasladados a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, en Madrid.

