El tribunal que juzga a los Pujol permite la testifical de Villarejo para determinar si la 'Operación Cataluña' influyó en el caso

La secretaria de Jordi Pujol Ferrusola declaró que él le ordenaba facturar grandes cantidades a determinadas constructoras y le encargaba gestiones personales y de viajes.

El tribunal también aceptó la testifical de Eugenio Pino, ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, para analizar la supuesta ilicitud de la 'Operación Cataluña'.

La defensa de Jordi Pujol sostiene que la causa por el origen ilícito de su fortuna tiene un origen político vinculado a la 'Operación Cataluña'.

El tribunal de la Audiencia Nacional permitirá interrogar como testigo al excomisario José Manuel Villarejo en el juicio a la familia Pujol.

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a la familia Pujol permitirá interrogar como testigo al excomisario José Manuel Villarejo para determinar si la llamada Operación Cataluña influyó en el inicio de la causa judicial.

Así lo ha comunicado este miércoles el magistrado José Ricardo de Prada, que preside el tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Penal.

Entre otras, fue la defensa del expresidente catalán Jordi Pujol la que solicitó la testifical de Villarejo, que la Audiencia Nacional ahora acepta, tras haberla rechazado antes del inicio del juicio.

Con el nombre de Operación Cataluña se conoce a la supuesta estrategia parapolicial para boicotear al independentismo catalán mientras Mariano Rajoy era presidente del Gobierno.

La defensa de Jordi Pujol y de varios de sus hijos considera que la causa por la que actualmente están siendo juzgados, relativa al supuesto origen ilícito de su fortuna, tuvo un "origen político" que radica, precisamente, en la Operación Cataluña.

Para sostener esta tesis se basan, por ejemplo, en la publicación en prensa de documentación sobre el dinero que Jordi Pujol (padre) tuvo en Andorra; filtración que, a su juicio, se habría derivado de las actividades de la llamada Policía patriótica, en la que encuadran, precisamente, a Villarejo.

También, a Eugenio Pino, antiguo director adjunto operativo de la Policía Nacional, quien también testificará en el juicio a los Pujol.

De Prada ha anunciado este miércoles que acepta ambos interrogatorios para, como sostienen las defensas, analizar la supuesta "ilicitud de la operación", en alusión a la Operación Cataluña.

Pero el presidente del tribunal ha advertido: "Lo que no queremos es hacer otro proceso dentro del proceso".

Este mismo miércoles ha declarado como testigo la secretaria de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del clan. Y ha asegurado que era éste quien le ordenó facturar grandes cantidades de dinero a determinadas constructoras.

Ella, según su testimonio, tan sólo recibía los siguientes datos: la empresa a la que debía facturar y la cantidad. Y así lo hacía.

También se encargó de sacar billetes de avión para Jordi Pujol (hijo) a países como Gabón, Estados Unidos, México, Argentina o Paraguay y de gestionar los seguros de su colección de coches.

