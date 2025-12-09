El fiscal general "quebrantó sin justificación" el "reforzado deber de reserva" sobre la pareja de Ayuso, dice el Supremo

El fallo subraya que el fiscal general tenía un reforzado deber de reserva que fue quebrantado sin justificación.

El Supremo considera probado que la filtración se hizo con conocimiento del entonces fiscal general o su entorno cercano.

La condena está relacionada con la filtración de un correo del abogado de la pareja de Ayuso, donde se admitían delitos tributarios, y una nota informativa de la Fiscalía.

El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general Álvaro García Ortiz a multa e inhabilitación por revelación de datos reservados.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha hecho pública este martes la sentencia que condena a multa e inhabilitación al fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Como adelantó EL ESPAÑOL, el Supremo le condena por revelación de datos reservados tanto por la filtración del correo del abogado de González Amador en el que admitía que éste había cometido delitos tributarios como por la nota informativa de Fiscalía que desmintió haberle ofrecido un acuerdo de conformidad.

La Sala, presidida por Andrés Martínez Arrieta, ponente de la sentencia, y por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Ana Ferrer y Susana Polo (estas dos últimas, discrepantes del fallo), considera probado que fue el entonces fiscal general, o una persona de su entorno y con su conocimiento, quien filtró el correo.

Recuerda que el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito, y destaca que sobre él pesaba "un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación".