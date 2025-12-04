La nueva fiscal general dice que "el procedimiento del TS" contra García Ortiz "es una profunda herida" que ella pretende "sanar"

Teresa Peramato, en su comparecencia este jueves ante la Comisión de Justicia del Congreso./ E.E.

Peramato comparece en el Congreso para recibir el plácet como nueva responsable de la Fiscalía y comienza reconociendo "en particular" el trabajo de su predecesor, condenado por un delito en el ejercicio de sus funciones.

Teresa Peramato, candidata del Gobierno a ser la próxima fiscal general del Estado, ha iniciado este jueves su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso con un reconocimiento "en particular" a su antecesor, Álvaro García Ortiz, condenado por la Sala Penal del Tribunal Supremo por revelar datos tributarios confidenciales de la pareja de la presidencia de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La Cámara debe dar su plácet a Peramato, que ya lo recibió del Consejo General del Poder Judicial, antes de su nombramiento como fiscal general.

"Quiero reconocer la labor desempeñada por todos y cada uno de mis antecesores y, en particular, quiero mostrar mi reconocimiento al trabajo realizado por mi predecesor y por todo su equipo para mejorar y modernizar la Fiscalía española", ha dicho Peramato al comienzo de su intervención.

A continuación ha hecho referencia a la causa seguida en el Tribunal Supremo contra García Ortiz y que, según ella, "es una profunda herida" en el Ministerio Público. Es decir, el alto tribunal -no la situación en la que se encuentra García Ortiz o su propio comportamiento, sino el procedimiento penal seguido contra él- ha "herido" a la Fiscalía.

"No puedo eludir ni debo eludir una mención al procedimiento penal recientemente seguido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es una profunda herida que atraviesa la Fiscalía española y que ha de sanar -espero y deseo- bajo mi dirección y con el trabajo y esfuerzo de todos y cada uno de los fiscales de este país. Cuento con todos ellos", ha dicho.

Peramato ha defendido los dos proyectos más importantes presentados por el Gobierno en el Congreso relacionados con el Ministerio Público: la nueva ley procesal penal para que sean los fiscales, y no los jueces, los que investiguen los delitos y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

La futura responsable de la Fiscalía ha defendido que los fiscales son "óptimos" para sustituir a los jueces de instrucción y ha destacado las "importantes mejoras" de la reforma estatutaria.

Ha mencionado, a este respecto, la ampliación del mandato del fiscal general para que no coincida con el del Gobierno que le nombra; que el fiscal general, y no el ministro de Justicia, tenga la última palabra en materia disciplinaria; el reforzamiento del papel de los fiscales de Sala o el sistema de designación del fiscal encargado de la investigación.

"Pero aspiramos a más", ha dicho, reclamando la autonomía presupuestaria "aunque sea progresivamente" y una "mejora de la autonomía formativa"