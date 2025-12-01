Cerdán promete explicaciones "a su debido tiempo" tras su primera comparecencia en un juzgado de Navarra

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su salida este lunes por primera vez al Juzgado de Primera Instancia de Tafalla. Villar López Efe

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha asegurado este lunes que dará explicaciones "a su debido tiempo" tras acudir por primera vez al Juzgado de Primera Instancia de Tafalla (Navarra) para cumplir con la comparecencia quincenal impuesta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente a raíz de su puesta en libertad.

Cerdán, que se trasladó a Milagro, su localidad natal, tras salir de la cárcel de Soto del Real (Madrid) el pasado 19 de noviembre, ha llegado al juzgado a primera hora, a las 9:05 horas, y ha entrado en el edificio sin hacer declaraciones.

El coche que lo trasladaba ha parado en la puerta del juzgado y Cerdán ha evitado así atender a los medios de comunicación presentes. Sin embargo, a su salida, siete minutos después, el exnúmero tres del PSOE, preguntado por si dará explicaciones, ha afirmado que será "a su debido tiempo". A continuación se ha montado en el vehículo, según recoge la agencia Efe.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente decretó la puesta en libertad de Santos Cerdán al considerar "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas, pese a que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la relación entre Acciona y Servinabar, sociedad navarra vinculada con Santos Cerdán, ha ampliado los indicios contra él.

Así lo recogió en un auto en el que le impuso como medidas cautelares comparecencias quincenales en el juzgado y prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte. A su salida de prisión, Cerdán dijo se estaban vertiendo contra él "muchas mentiras", y que "hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación" de las revelaciones de la UCO.

Cerdán tenía toda la mañana para comparecer pero ha decido hacerlo en cuanto el Juzgado ha abierto sus puertas. La Policía Foral controlaba la entrada y salida para asegurar la zona y los medios de comunicación esperaban en la acera de enfrente.

