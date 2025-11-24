Jordi Pujol será juzgado por videoconferencia desde su casa, pese a alegar un "deterioro cognitivo grave" a sus 95 años

La defensa de la familia Pujol cuestiona la competencia de la Audiencia Nacional y la falta de concreción de las acusaciones presentadas por la Fiscalía.

La Fiscalía solicita nueve años de cárcel para Pujol y hasta 29 años para su hijo mayor, acusándolos de favorecer a empresarios en concursos públicos a cambio de comisiones.

El juicio investiga la fortuna oculta de la familia Pujol, a quienes la Fiscalía Anticorrupción acusa de organización criminal y blanqueo de capitales.

Jordi Pujol, expresidente de Cataluña, será juzgado por videoconferencia desde su domicilio a pesar de presentar un grave deterioro cognitivo a sus 95 años.

El expresidente de Cataluña Jordi Pujol i Soley sí será juzgado sobre su fortuna oculta.

Este lunes, ha comenzado la vista oral del conocido como caso Pujol, en el que también figuran como acusados los hijos del expresident.

Al inicio, durante una comparecencia a puerta cerrada, que ha durado más de una hora y media, el tribunal de la Audiencia Nacional ha interrogado al patriarca acerca de su estado de salud.

Sufre demencia y su defensa pidió que fuese excluido del juicio debido a su "deterioro cognitivo grave". No obstante, la Sección Primera de la Sala de lo Penal ha optado por mantener en el juicio a Jordi Pujol i Soley.

"El tribunal ha decidido que se inicie el juicio con su presencia", ha trasladado el presidente del tribunal al expolítico.

"Eso implica que, en principio, va a estar usted presente en las sesiones del juicio y [el tribunal] decidirá, en su momento, si usted continúa, si, efectivamente, se produce algún cambio", ha planteado el magistrado José Ricardo de Prada.

"En cualquier caso, en el momento en el que usted tuviera que tener una intervención activa, [el tribunal] determinará, exactamente, si usted está en condiciones de hacerlo, de estar o no estar", ha expresado el juez.

"Ello implica que, efectivamente, el tribunal le va a permitir estar usted en su domicilio y conectarse [por videoconferencia] al juicio", ha explicado De Prada.

La Fiscalía Anticorrupción solicita nueve años de cárcel para Jordi Pujol. Considera que la familia, el clan Pujol, actuó como una organización criminal cuando este apellido parecía, prácticamente, sinónimo de Cataluña.

Según el escrito de acusación de Anticorrupción, de más de 200 folios, sus miembros, "actuando conjuntamente", ocultaron, al menos desde 1991, una "ingente cantidad de dinero" en Andorra.

Esos fondos serían "producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la Administración pública catalana".

El Ministerio Fiscal acusa al expolítico y a sus hijos de presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.

El primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, es quien afronta una petición de pena más severa por parte de Anticorrupción: un total de 29 años de cárcel.

Según Anticorrupción, el expresident "aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual el propio Pujol i Soley y determinados empresarios afines al partido que éste lideraba, Convergencia Democrática de Catalunya, se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes Administraciones catalanas bajo el control" de esta formación política.

El abogado Cristóbal Martell, en representación de Jordi Pujol Ferrusola, ha subrayado, al inicio del juicio "la falta de competencia de la Audiencia Nacional" para enjuiciar esta causa y la retroacción de las actuaciones "al auto de apertura de juicio oral".

El letrado pretende que este caso sea juzgado por la Audiencia Provincial de Barcelona. "La Audiencia Nacional sólo es competente cuando el delito se comete, íntegramente, en el extranjero", ha señalado Martell.

"Los fondos están en Andorra. Pero la actividad ilícita se habría producido en España, (...) según la hipótesis incriminatoria de la acusación", ha resumido el letrado.

Asimismo, el abogado se ha quejado de la "inconcreción" y "vaguedad" de la acusación contra los Pujol. "Que obtuvieron dinero de concursos... ¿De qué contratos? ¿De qué órganos de qué Administración catalana? No encontrarán, señorías, [alusiones concretas a] pliegos... ¿Cómo se combate una pura abstracción conceptual, una afirmación genérica, abstracta...?", ha defendido Martell.

"¿Sobre qué funcionarios provocó la familia Pujol un influjo?", se ha preguntado el abogado defensor. "Sólo genéricas alusiones en el escrito de acusación sin ninguna concreción", ha añadido el letrado, que ha solicitado al tribunal que excluya, por ello, varios delitos de la causa por "infracción del principio acusatorio".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.