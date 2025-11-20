El TS condena a García Ortiz por revelar datos tributarios de la pareja de Ayuso por 5 votos a 2 y le inhabilita como fiscal general

García Ortiz deberá indemnizar a Alberto González Amador con 10.000 euros por daños morales, según lo dispuesto por el tribunal.

La sentencia fue dictada por una mayoría de cinco votos frente a dos en la Sala Penal del Supremo.

El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz a una multa de 7.200 euros y a dos años de inhabilitación como fiscal general por revelar datos tributarios confidenciales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El fallo, alcanzado tan solo una semana después de que terminara el juicio, ha sido emitido por cinco votos frente a dos.

Estos últimos corresponden a las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo. Esta última era la ponente inicial de la sentencia, que ahora pasa a ser redactada por el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta.

Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a Alberto González Amador con 10.000 euros por daños morales.

