El juez rechaza expulsar al PSOE del caso en que se analizan sus finanzas: "El partido no es objeto de investigación de momento"

En la causa, además del PSOE, ejercen la acusación popular el PP, Vox y Hazte Oír, todos agrupados bajo la dirección letrada del abogado del Partido Popular.

El PSOE admitió que su sistema de pagos en metálico era "mejorable", pero defendió que se basaba en la confianza entre militantes y negó la existencia de gastos inexistentes.

Aunque el Supremo remitió un informe con indicios de pagos en efectivo del PSOE a José Luis Ábalos y falta de controles internos, el juez aclara que el partido no está siendo investigado como persona jurídica por el momento.

El juez Ismael Moreno ha rechazado la petición del PP de expulsar al PSOE como acusación popular en la causa que investiga las finanzas del partido en una pieza separada del caso Koldo.

El juez Ismael Moreno, que investiga las finanzas del PSOE en una pieza separada del caso Koldo, ha rechazado expulsar al partido de dicha causa, en la que la formación ejerce la acusación popular.

En una resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado señala que no se ha producido, "en este momento", que "dicha formación política, como persona jurídica, esté siendo objeto de investigación".

Fue el Partido Popular, que liderada las acusaciones populares en esta causa —están agrupadas—, el que solicitó la expulsión del PSOE de dicho listado, al que también pertenecen Vox o Hazte Oír.

El pasado 6 de noviembre, Ismael Moreno abrió una pieza separada para investigar las supuestas irregularidades en las finanzas de la formación.

Lo hizo después de que el Tribunal Supremo —que investiga al exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos— le remitiera un informe de la Guardia Civil que constata que el PSOE pagó en efectivo, en sobres, dinero a este dirigente.

El juez del Supremo Leopoldo Puente también advirtió del descuadre en las cuentas del partido y de la falta de controles en su caja.

Por ello, el PP, que lidera la acusación popular en el caso Koldo, solicitó al juez Moreno que expulsara de esta causa al PSOE, que tiene esa misma condición.

El abogado del Partido Socialista presentó un escrito para oponerse a esta petición. Y en dicho documento admitió que dicho sistema de pagos en efectivo fue, desde luego, "mejorable".

"Sobre todo, con la mirada de hoy en día, cuando se han generalizado los pagos a través de medios electrónicos", reconocía el PSOE.

Sin embargo, a renglón seguido, se justificaba: "Pero no convendrá perder la perspectiva de unos procedimientos basados en la confianza que rigen las relaciones entre los compañeros militantes de un partido político".

Como informó EL ESPAÑOL, antes de derivar dicha rama del caso Ábalos a la Audiencia Nacional, el juez Puente interrogó en el Supremo a Mariano Moreno, quien fue gerente del PSOE entre 2017 y 2024.

De forma insistente, el magistrado le afeó la falta de controles en el partido en lo relativo a los pagos en metálico y la falta de comprobaciones sobre los gastos que, sin apenas verificación, se reembolsaban a toda su ejecutiva.

De hecho, el juez planteó que, dada la ausencia de controles, era posible que cualquier cargo del partido presentase un recibo de una comida disfrutada por sus amigos o familiares o, incluso, el ticket encontrado en la mesa de al lado de un restaurante.

En el escrito en el que rechazaba ser expulsado de la causa, el PSOE manifestó lo siguiente: "Se confiaba en la buena fe y de los militantes y colaboradores del partido".

"Dicho esto, resulta sorprendente que el auto [del juez Puente] deslice la sospecha de que tales facturas o recibos hubieras sido 'encontrados', cuando no existe ni el menor dato que apunte a que se hayan presentado gastos inexistentes o recibos encontrados en la calle", reprochó.

PSOE, acusación popular

En el llamado caso Koldo, en la Audiencia Nacional, el PP lidera las acusaciones populares, entre las que figura el PSOE. También, Vox o la asociación Hazte Oír, enfrentada en los tribunales a los socialistas en varios procedimientos.

Todas estas entidades están agrupadas bajo una misma dirección letrada, que le corresponde al abogado del Partido Popular. Fue éste, por tanto, quien solicitó la expulsión del PSOE de este listado.

El letrado del Partido Socialista, en su escrito, criticó tal petición: "Que ahora la representación que agrupa al Partido Popular y a Vox quiera orientar dicho objeto [el objeto de la investigación] hacia la contabilidad del PSOE, aun siendo una maniobra previsible, no deja de ser inaceptable".

"Demuestra claramente que ambos partidos políticos no están interesados en el esclarecimiento de los hechos, sino en emplear su personación como instrumento de acoso político contra el adversario", expresó.

Conviene recordar, no obstante, que el pasado enero, el Grupo Parlamentario Socialista registró en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para vetar a los partidos la posibilidad de ejercer la acusación popular.

Desde aquella fecha, sin embargo, el partido se ha personado como tal en varias causas judiciales bastante mediáticas. Por ejemplo, en la que se investiga la Dana que arrasó varios municipios de Valencia.

Recientemente, el Grupo Parlamentario Socialista retiró su proposición de ley contra el ejercicio de la acusación popular por parte de formaciones políticas.