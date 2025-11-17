La 'fontanera' reconoce ante el juez que conoció a Santos Cerdán coincidiendo con la apertura del 'caso Begoña'

Leire Díez, la fontanera del PSOE, ha declarado ante el juez que la investiga que se reunió por primera vez en abril de 2024 con Santos Cerdán, el entonces secretario de Organización del partido.

Ese mismo mes, se inició el llamado caso Begoña, por el que sigue estando investigada Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Este lunes, ante el juez Arturo Zamarriego, Díez ha relatado que el empresario Javier Pérez Dolset fue quien hizo las gestiones para que se produjera aquella reunión con quien era, por entonces, número tres del PSOE.

Al igual que a la fontanera, Zamarriego también investiga a Dolset en el llamado caso Leire. Este magistrado analiza los tejemanejes de esta mujer, militante socialista hasta hace tan sólo unos meses, para tratar de conseguir información contra la Fiscalía Anticorrupción y contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Para ello, Díez se reunió con, al menos, un comandante de la Benemérita, un fiscal (exmiembro de Anticorrupción) y varios empresarios investigados por la Audiencia Nacional.

La UCO, precisamente, es la encargada de las pesquisas del caso Begoña. También, de la causa judicial por la que, actualmente, está en prisión Santos Cerdán, a petición de, en efecto, Anticorrupción.

