La cargo de Moncloa citada por Peinado prescinde del abogado del Estado y elige al letrado que 'salvó' a la fiscal jefe de Madrid

La secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judit González Pedraz, acudirá mañana a declarar como investigada ante el juez Juan Carlos Peinado asistida por el abogado Daniel Campos, exfiscal anticorrupción.

Como alto cargo de Moncloa, González Pedraz tiene derecho a que la defienda la Abogacía General del Estado, que ya se ocupa de representar a su antecesor en la Secretaría General de la Presidencia, Francisco Martín Aguirre, también investigado por Peinado en el proceso que afecta a la esposa del jefe del Gobierno, Begoña Gómez.

Pero Judit González ha comunicado a la Abogacía del Estado que prefiere un letrado de su elección y ha escogido a Campos, un prestigioso jurista una de cuyas últimas actuaciones ha sido lograr la exoneración de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en la causa por revelación de secretos que ha llevado a juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Antes de estar asistida por Campos, Pilar Rodriguez era defendida por Zaida Fernández Toro, jefa del departamento penal de la Abogacía General del Estado y firmante de la querella que Pedro Sánchez interpuso contra el juez Juan Carlos Peinado. La querella fue inadmitida de plano por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Al igual que a Martín Aguirre, Peinado atribuye a Judit González un supuesto delito de malversación de fondos públicos por "no haber evitado que una persona bajo su dependencia", en referencia a Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, "realice funciones ajenas a aquellas para las que ha sido nombrada y no ha ordenado que deje de hacerlo".

Según el juez, Álvarez, contratada como personal eventual para asistir a la cónyuge del presidente del Gobierno, ha tenido una "dedicación extensa e intensa" a gestiones relacionadas con la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid.

El otorgamiento de la condición de investigado a Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid, está recurrido ante la Audiencia Provincial, cuya decisión afectará también a González Pedraz.

En el procedimiento consta desde hace meses que Cristina Álvarez no depende de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, que no supervisa sus funciones no ya de manera material sino ni siquiera física: la asistente de Begoña Gómez trabaja en un edificio distinto del complejo de La Moncloa.

La asistente de Gómez depende de Raúl Diaz Silva, responsable de la administración y coordinación del personal en el Palacio de la Moncloa.