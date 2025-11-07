El juez de la Audiencia Nacional cita a declarar a Aldama y Koldo García por la trama de las mascarillas en Canarias

La Guardia Civil destaca la influencia de Koldo García en la Administración canaria y su papel como intermediario para que la trama cobrase las adjudicaciones.

Mensajes intervenidos revelan que Torres presionó a su equipo para agilizar los pagos a la empresa, en respuesta a las gestiones de Koldo García y la preocupación por los retrasos.

La investigación se centra en la gestión de pagos a la empresa Soluciones de Gestión, adjudicataria de cuatro contratos de emergencia por 12 millones de euros en Canarias.

El juez de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a Víctor de Aldama y Koldo García para esclarecer el papel del ministro Ángel Víctor Torres en los contratos de mascarillas.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga los contratos de mascarillas en los que intermedió Víctor de Aldama, ha citado a declarar a este empresario para el próximo día 27 y a Koldo García, asistente del exministro José Luis Ábalos, para 24 horas después.

Moreno investiga la parte de la 'trama de las mascarillas' en la que no indaga el Tribunal Supremo, que se ha centrado en la intervención del aforado Ábalos.

El instructor de la Audiencia Nacional ha citado a Aldama y García en relación con el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que desvela gestiones que el ahora ministro y entonces presidente de Canarias Ángel Víctor Torres realizó para la empresa Soluciones de Gestión, investigada en la trama de los contratos millonarios de material sanitario en el seno del Ministerio de Transportes.

En los mensajes reseñados por la UCO, Torres garantizaba a Koldo García, mano derecha de José Luis Ábalos, que agilizaría los pagos, apremiando a altos cargos de su gobierno autonómico: "Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. O lo soluciona o la levanto para el aire".

Según el informe de la Guardia Civil, Koldo se puso en contacto con el presidente autonómico ante la preocupación de que la empresa Soluciones de Gestión, para la que trabajaba Aldama como comisionista, no pudiera cobrar por los contratos con la administración del archipiélago.

"Hola. Me llamaste ayer en la reunión con sindicatos y empresarios del Plan de Reactivación. He estado encima de la factura y hoy desde Tfe. (Tenerife) te daré toda la información y espero ya solución. Mañana te veo en Madrid. Siento no haber podido resolver de algo que supe a posteriori. Hoy hablamos", le dice Ángel Víctor Torres a Koldo.

García le da las gracias y le pregunta cuál es el problema, a lo que Ángel Víctor Torres le responde que "tema de comprobación", quejándose de la responsable económica.

Ese mismo día le vuelve a escribir: "¿Puedes hablar? Necesito montante económico que se debe y nombre de la empresa (la referencia)".

"La empresa es Soluciones de Gestión", responde el exasesor de José Luis Ábalos. "7.870.000", continúa, en referencia a la cantidad adeudada. El Ejecutivo de Canarias llegó a conceder cuatro contratos por la vía de emergencia a esta sociedad por 12 millones de euros.

Jornadas antes, el presidente ya estaba en contacto con Koldo, quien hacía de intermediario para que la empresa de la trama cobrase por la adjudicación. Esto se debe a la preocupación que se incrementaba entre los miembros de la trama, quienes veían cómo pasaban las semanas sin recibir el dinero de la adjudicación.

"Te va a llamar Antonio Olivera porque estoy encima de tu pago… Ya está validado el material y Hacienda ya ha hecho el trámite: Ya la tiene cargada para liberar el pago", dijo el ministro a Koldo. Olivera, cuando se envió ese mensaje, era director del Servicio Canario de Salud.

"La levanto para el aire"

La comunicación entre ambos estaba siendo constante, tanta que Koldo le enviaba fotos a este alto cargo del Ejecutivo canario. Concretamente, "aparecen unos mensajes que envía a este último, con fecha 7 de mayo de 202089, incluyendo imágenes de las fotos del avión de la compañía Air Europa mientras se realiza la descarga de las mascarillas".

Entre los mensajes incautados, la UCO ha hallado una conversación del 27 de mayo en la que se observa, nuevamente, cómo Koldo y Antonio Olivera hablan de un "futuro ingreso", supuestamente relacionado con Soluciones de Gestión.

Durante los días siguientes, el pago de los contratos adjudicados a Soluciones no se produce, incrementando el nerviosismo en los representantes de la empresa, investigados en esta trama. Es entonces cuando Koldo llama directamente al presidente canario.

El día 14 de julio es en el que el Instituto Armado ha localizado los mensajes clave del ministro Torres, quien tranquiliza a la mano derecha de Ábalos, garantizándole que se pagará a Soluciones de Gestión lo que se le debe.

El entonces dirigente canario apuntó a Koldo que solo había un problema, y que ese era Ana María Pérez, la responsable de Recursos Económicos de Sanidad. Pero le aseguró que lo resolvería todo muy rápido:"Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y o lo soluciona o la levanto para el aire".

"A la vista de estos últimos mensajes, se observa, una vez más, la influencia que Koldo ejercía en la Administración, provocada por Aldama y sus retribuciones, consiguiendo que el presidente de Canarias se encargara, directamente, de reclamar los pagos pendientes", subraya la UCO.