Koldo, a Torres por sus gestiones para Aldama: "Agradezco tu implicación, me vas a tener para lo que te salga de los cojones"

Torres, actual ministro de Política Territorial, supervisó personalmente que se realizara el pago a la trama, según consta en las conversaciones y documentación judicial.

La Guardia Civil resalta el papel de Koldo como intermediario entre el Gobierno canario y la trama vinculada al empresario Víctor de Aldama para la venta de mascarillas.

Koldo García agradeció a Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias, su implicación personal en la gestión para el pago del contrato de mascarillas durante la pandemia.

"Agradezco muchísimo todo lo que has hecho, eres el único que lo ha movido. (...) Me vas a tener para lo que te salga de los cojones".

Con estas palabras, en agosto de 2020, Koldo García agradeció a Ángel Víctor Torres su "implicación personal" en el llamado pelotazo de las mascarillas.

En plena pandemia de Covid-19, la llamada trama Koldo vendió mascarillas sanitarias al Gobierno de Canarias, presidido, por entonces, por Torres. Hoy, el dirigente es ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

Koldo, por entonces, era el principal asesor de José Luis Ábalos cuando éste era titular de Fomento y, posteriormente, de Transportes.

Un informe de la Guardia Civil, que recoge la transcripción de esta conversación, subraya el rol de Koldo como intermediario entre el Ejecutivo autonómico de Torres y la supuesta trama corrupta, a la que también pertenecía el empresario y comisionista Víctor de Aldama.

EL ESPAÑOL también ha tenido acceso al audio de WhatsApp en el que García agradece al hoy ministro sus gestiones para que este contrato llegara a buen puerto, como así sucedió.

Audio | Los mensajes cruzados entre Koldo y Ángel Víctor en 2020: el asesor de Koldo agradeció al presidente canario su "implicación" en los pagos

Previamente, el entonces presidente canario había mandado al asesor una nota de voz con la que le informaba que el pago a la trama era inminente.

"Ya lo sabe el viceconsejero de Hacienda [de Canarias], ¿vale?", le detalla el hoy ministro. "Se están haciendo ya todos los trámites últimos para poder ya abonarlo", le precisa.

"Yo, mañana, tengo que ir a Tenerife y ya he requerido el expediente completo [del contrato] para ver qué es lo que ha pasado con todo el desarrollo del mismo. Lo que quiero es que se pague ya de una vez", le indicó el político.

En efecto, según consta en la documentación de esta causa judicial, en respuesta a las continuas peticiones de Koldo, Torres supervisó que se produjese el pago correspondiente por la venta de mascarillas.

Incluso, tal y como publicó EL ESPAÑOL, maldijo cuando una funcionaria canaria puso pegas a la contratación.

Negocio en Canarias

El teléfono móvil de Koldo no sólo detalla la participación de Ángel Víctor Torres en los contratos adjudicados a la trama, sino también la implicación del que fue su número dos hasta el pasado mes de abril, Antonio Olivera.

De hecho, Antonio Olivera, que fue director del Servicio Canario de Salud durante la pandemia, llegó a contactar con Iñigo Rotaeche, socio de Víctor de Aldama.

"Íñigo, prepárame una oferta con 2 millones, ¿vale? Negocié con Koldo esa cantidad", pidió Olivera a Rotaeche.

El mensaje se escribió el 21 de abril del año 2020, durante la ola más dura de la pandemia.

El Servicio Canario de Salud compró, finalmente, 2.750.000 mascarillas a la empresa vinculada a Aldama y le pagó 6.875.000 euros.

La UCO recopila en el informe un correo de ese mismo día enviado por Antonio Olivera a la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, Ana María Pérez, donde le presenta una oferta de 5 millones de mascarillas elaborada por Rotaeche y le indica "aceptar la oferta para poder hacer esta operación relativamente rápido".