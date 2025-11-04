El hermano de Sánchez pide ser absuelto en el juicio por su plaza en la Diputación de Badajoz: "No existe delito alguno"

David Sánchez, a su llegada a los Juzgados de Badajoz.

Las claves nuevo Generado con IA El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, afronta un juicio por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017, donde obtuvo un cargo en el Área de Cultura. El abogado defensor de David Sánchez ha presentado un escrito solicitando su absolución, argumentando que "no existió delito alguno" en el proceso de contratación. El documento de defensa consta de dos folios y fue presentado este martes, según ha informado el medio EL ESPAÑOL.

El abogado del músico David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, ha presentado su escrito de defensa de cara al juicio en el que el artista se sentará en el banquillo de los acusados.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al documento, de, únicamente, dos folios y fechado este mismo martes.

En él, su letrado, Emilio Cortés, expresa que "no existió delito alguno" en la contratación de David Sánchez por parte de la Diputación de Badajoz, en cuya Área de Cultura obtuvo un cargo en 2017.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.