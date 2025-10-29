El exgerente y una empleada del PSOE niegan la 'caja B' y dicen que Koldo distribuía los pagos por gastos del equipo de Ábalos

El PSOE asegura que todos los pagos en efectivo se encuentran incluidos en la contabilidad oficial, negando la existencia de una cuenta extracontable.

El PSOE justifica descuadres en los pagos en efectivo a Ábalos como compensaciones por gastos adelantados para actividades del partido.

Koldo García, asistente de José Luis Ábalos, era el encargado de distribuir los pagos por gastos dentro del equipo de organización del PSOE.

El exgerente del PSOE, Mariano Navarro, y la empleada Celia Rodríguez niegan la existencia de una "caja B" en el partido.

El exgerente del PSOE Mariano Navarro y la empleada Celia Rodríguez han ratificado esta mañana en el Tribunal Supremo el último escrito del partido en el que se niega la existencia de una caja B y se explican los descuadres en los pagos en metálico al exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su asistente, Koldo García.

Ambos han asegurado que hubo liquidaciones de gastos que no se hicieron de forma individualizada sino al equipo de Organización y por ello no se informó al Tribunal Supremo cuando el juez Leopoldo Puente pidio las cifras percibidas por Ábalos y García.

Rodríguez ha afirmado que, en el caso de esas liquidaciones colectivas, era Koldo Garcia el que luego distribuia los gastos a las personas del equipo que habian adelantado fondos para el pago de actividades propias del partido.

En un nuevo escrito enviado al Tribunal Supremo justo 48 horas antes de que el exgerente del partido tuviera que declarar, el PSOE ha intentado explicar los descuadres detectados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en cuanto al dinero en metálico recibido por José Luis Ábalos por el concepto formal de compensación de gastos. Se trataría de fondos adelantados por el exsecretario de Organización del PSOE para pagar gastos en los que incurría por actividades relacionadas con el partido y que éste le reintegraba después en metálico.

En su informe del pasado 3 de octubre, referido al patrimonio de Ábalos, la UCO indicó que tanto el exministro como su asistente, Koldo García, recibieron ingresos en metálico del PSOE que no constan, ni por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por este partido al Tribunal Supremo el 21 de julio.

Esos desajustes, de varios miles de euros, se desprenden de las conversaciones mantenidas por García y su exesposa, que ponen de manifiesto que Ábalos recibió fondos del partido de los que el PSOE no informó en respuesta a una petición del instructor del alto tribunal del pasado 10 de julio.

La cuantía de los descuadres no se ha podido determinar porque las alusiones de García y Patricia Uriz no son precisas. Por ejemplo, en un mensaje que la mujer envía a García el 8 de febrero de 2019 le dice "Voy a Ferraz para recoger el sobre", sin indicar la cantidad.

La UCO indicaba que, de acuerdo con la información proporcionada por el PSOE, en esa fecha Ábalos llevaba cinco meses sin recibir del partido compensaciones de gastos. La última liquidación consignada por el PSOE era del 12 de septiembre de 2018 por un importe de 1.022,22 euros.

Mensaje de Patricia Uriz a Koldo García./ E.E.

Lo mismo sucede en otro mensaje enviado por Uriz a García el 26 de junio de 2919: "Te dieron la última vez 8.000 euros más o menos?". Ese pago no consta en la documentación entregada por el partido este verano.

Por ello, los investigadores concluían que en algunos casos hay "una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos” facilitadas por el PSOE. Pero, en otras ocasiones, “no se ha podido confirmar dicha correspondencia”.

En el escrito enviado ayer al instructor, el PSOE indica que "las comunicaciones [entre García y su exesposa] analizadas por la UCO en relación con unas presuntas liquidaciones en metálico que no aparecían reflejadas en la documentación que fue entregada por este partido pueden referirse a gastos en que incurrió el equipo de la Secretaría de Organización".

Según explica ahora el PSOE, en ocasiones "no se presentaba una hoja de liquidación individualizada" por cada persona que incurría en gastos a compensar, sino que el formulario se entregaba por la Secretaría de Organización como equipo "y se contabilizaba como gasto asignado a esa Secretaría".

Al no ser pagos individualizados sino "globalmente del equipo", "no fueron incluidos" en la contestación dada en julio, alega. Esos pagos al "equipo", no reflejados en la información inicialmente enviada, ascienden a 127.000 euros entre 2017 y 2024.

El PSOE asegura que "todos los pagos", tanto en efectivo como por transferencia, "se encuentran debidamente incorporados a la contabilidad oficial del partido, "la única que existe", repite varias veces.

También ha remitido 39 justificantes de reintegros bancarios procedentes de una cuenta bancaria, también identificada contablemente, para nutrir la caja con la que se abonaban las liquidaciones de gastos.

El PSOE ingresó 940.388 euros en efectivo entre 2017 y 2024 con los que se reembolsaron las liquidaciones de gastos en metálico, "sin que en ningún caso se hayan abonado con cargo a una supuesta caja 'B' o a una hipotética cuenta extracontable, que no existe".