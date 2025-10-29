Ábalos pide a Transportes que diga "el número de folios" que le dieron en su etapa de ministro para desmentir a la UCO

La UCO sugirió que "folios" era un código para pedir dinero, mientras que la defensa de Ábalos insiste en que se refiere a material de oficina.

El abogado de Ábalos argumenta que la afirmación de la UCO sobre el uso de "lenguaje convenido" para solicitar dinero en efectivo carece de fundamento.

La defensa de José Luis Ábalos ha pedido al juez Leopoldo Puente que reclame al oficial mayor del Ministerio de Transportes un certificado sobre el número de folios entregados a la secretaría del exministro entre los años 2018 y 2021.

Según el nuevo abogado de Ábalos, Carlos Bautista, "carece de fundamento" la afirmación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de que el exministro y su asistente, Koldo García, utilizaban un "lenguaje convenido" para solicitar dinero en efectivo por parte del primero al segundo.

Según señaló la UCO en su informe del pasado día 3, cuando Ábalos pedía a García "folios" en realidad le estaba solicitando fondos de origen opaco que el asistente gestionaba.

"En la residencia del ministro había un despacho de trabajo dotado de ordenador e impresora", explica la defensa en un escrito presentado hoy en el Tribunal Supremo.

Ábalos "tenía (y tiene) la costumbre de imprimir documentos".

"Es posible que tal costumbre se refiera a una generación no digital, pero lo cierto es que este material de oficina era solicitado a su secretaría. Por lo tanto, deja un claro trazado administrativo", añade.

Según el defensor, los folios, en cajas, eran llevados a la residencia oficial de Ábalos por parte de los conductores, escoltas o el propio Koldo García.

"Dicha costumbre puede también acreditarse en su actual función de diputado del grupo mixto y puede requerirse a los servicios de suministros de oficina para averiguar el consumo de folios. Cualquier persona que haya estado en su despacho le ha podido llamar la atención el archivo de folios impresos que allí hay", señala.

El escrito pone de manifiesto que los propios agentes de la UCO pueden "dar fe" de la "costumbre" del exministro ahora encausado: en la memoria extraíble digital que se le incautó el pasado junio en el registro a su domicilio aparecen carpetas con los epígrafes Imprimir 1 copia, Imprimir 2 copias ("con centenares de elementos para su impresión) e Imprimir 3 copias.

"Sorprende que no se haya hecho alusión a dicha circunstancia por la fuerza actuante, y menos aún que no se haya tenido en cuenta al realizar el juicio de inferencia" de que los "folios" solicitados a García eran dinero, reprocha la defensa a la UCO.

Para acreditar que "no estamos ante una expresión ambivalente" y que realmente la palabra folios era papel de oficina, Bautista pide al instructor que dirija un oficio al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana "a fin de que el oficial mayor del Ministerio certifique el número de folios entregados a la secretaría del ministro entre los años 2018 y 2021", cuando Ábalos era ministro.