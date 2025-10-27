La Fiscalía pide investigar a un miembro de Hazte Oír por la lona que llamaba a Sánchez "corrupto" y la juez lo rechaza

La lona fue retirada por la Policía tras una denuncia del PSOE, pero Hazte Oír proyectó posteriormente la palabra "corrupto" sobre el Congreso usando luces LED.

La juez María Dolores Baeza ha rechazado la petición de la Fiscalía de citar como investigado a un directivo de Hazte Oír por la colocación de una lona, frente al Congreso de los Diputados, que llamaba "corrupto" a Pedro Sánchez.

Así consta en una resolución judicial, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Como informó este periódico, el pasado 19 de mayo, el edificio ubicado frente a la Cámara Baja amanecía con una enorme lona con una imagen del presidente del Gobierno y la palabra "corrupto" junto a la fotografía.

Al lado, los nombres de varias causas judiciales que atenazan al PSOE o a la propia familia de Sánchez, como el caso Begoña, el caso Koldo y el caso Hermano. En todas ellas, de hecho, Hazte Oír está personado como acusación popular.

Bajo el rostro del presidente del Gobierno, aparecía un código QR que enlazaba a la web elcapo.org, creada por dicha organización.

Por orden judicial, tras una denuncia formulada por el PSOE, la lona, de más de seis metros de altura, fue retirada por la Policía.

No obstante, esa misma noche, Hazte Oír proyectó, a través de luces LED, la palabra "corrupto" sobre la fachada del Congreso.

Actualmente, existe un procedimiento judicial abierto al respecto. Su instructora, la juez Baeza, pese a la petición del fiscal, ha rechazado investigar al responsable de campañas de Hazte Oír.

No obstante, la magistrada sí ha ordenado a la Fiscalía Provincial de Madrid que le informe si abrió diligencias sobre la circulación de camiones, contratados por la asociación, con pantallas que reproducían la misma imagen que la lona.

Pedro Sánchez está personado en este procedimiento como perjudicado.

