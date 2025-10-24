Dos psiquiatras que trataron a Elisa Mouliaá dicen al juez que no les mencionó la presunta agresión sexual de Errejón

Un médico psiquiatra que atendió a Elisa Mouliaá en 2023, tras la presunta agresión sexual que atribuye al exdiputado Íñigo Errejón y antes de que lo denunciara, ha declarado este viernes al juez Adolfo Carretero que la actriz nunca hizo alusión a ese supuesto delito, han informado fuentes jurídicas.

También estaba citada en el Juzgado una segunda doctora, que no ha podido acudir por motivos de salud pero ha aportado un informe clínico.

El requerimiento de este documento fue acordado por la Audiencia de Madrid después de que Mouliaá no lo aportara. En él se manifiesta por parte de la psiquiatra que atendió a la actriz en una única ocasión, en abril de 2023, por una sintomatología ansioso-depresiva.

Según la doctora, durante esa consulta online la paciente relacionó su estado emocional con problemas familiares, dificultades laborales, pérdida de amistades y la enfermedad de un familiar directo, sin hacer alusión a la supuesta agresión sexual del exportavoz de Sumar.

Fue derivada a psicología y no volvió a coger cita.

Un segundo facultativo ha declarado ante el instructor mediante videoconferencia. Ha manifestado que tuvo tres consultas telefónicas con Mouliaá en agosto, septiembre y diciembre de 2023. Le dijo que estaba deprimida, pero no precisó los motivos y no le mencionó una presunta agresión sexual por parte de un político.

El psiquiatra le recetó un antidepresivo. En la segunda consulta la paciente le dijo que se encontraba fenomenal.

Esta comparecencia coincide con el primer aniversario de la dimisión de Errejón de todos sus cargos y su salida de la vida política.

Según fuentes jurídicas, es una de las últimas de la instrucción, que se encamina a su recta final.

Mouliaá se sometió recientemente a un examen psiquiátrico realizado a petición suya por el doctor José Cabrera, según el cual la actriz atravesó "una situación de abuso" por parte del exdiputado y lo vivió como "un verdadero atentado contra su intimidad".

Errejón presentó, por su parte, un contrainforme de otro especialista en psiquiatría en el que se detallan "deficiencias" en el dictamen de Cabrera y se indica la "conducta incongruente" de la denunciante, entre otros motivos porque el 13 de octubre de 2021 (cinco días después de la supuesta agresión sexual) no relató la situación traumática a su psicólogo y porque está acreditado que Mouliaá contactó con Errejón con posterioridad a los supuestos hechos.