Perelló adelantó tras el pleno que fracturó el CGPJ que no quería aceptar la renuncia de Seijo, al que JJpD pide que siga

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, manifestó el pasado jueves que no pensaba aceptar la renuncia presentada por el vocal José María Fernández Seijo a la finalización del pleno en el que se acordó la renovación de las comisiones sin haberla consensuado con el sector progresista.

Fue un pleno de una enorme tensión tras el cual Seijo se dirigió a Perelló y le entregó un sobre con una carta en la que expresa que renuncia al cargo de vocal.

Una consejera que conocía las intenciones de su compañero fue tras él y le pidió a la presidenta que "no aceptase" la dimisión de Fernández Seijo. "Es que no se la voy a admitir", respondió Perelló.

La presidenta del Poder Judicial no ha dado aún una contestación al vocal progresista. Ayer tuvo que desplazarse a Oviedo para asistir a la entrega de los premios Princesa de Asturias y no se espera conocer su respuesta antes del lunes.

Pero tanto entre los vocales progresistas como en los conservadores se espera que Perelló sea capaz de dar una salida a esta insólita situación y convencer a Seijo de que permanezca en el CGPJ.

Nunca antes un miembro del Consejo ha presentado su dimisión a los 15 meses de haber iniciado el mandato. Que esto ocurra justo en el CGPJ que se diseñó con 10 vocales en cada grupo para que no hubiera una mayoría y una minoría preestablecidas y que las decisiones más importantes tuvieran que consensuarse no deja de ser llamativo.

La Ley Orgánica del Poder Judicial no obliga a Perelló a aceptar la dimisión de Fernández Seijo. De hecho, hay precedentes de rechazo de las renuncias, como ocurrió con algunas de las presentadas -también por consejeros progresistas- durante el mandato de Pascual Sala.

El Secretariado de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), que celebra en Ávila su congreso, también ha pedido a Fernández Seijo que reconsidere su decisión de renunciar.

El consejero no ha acudido a la cita con su asociación, a la que sí han comparecido los vocales Esther Erice y Carlos Hugo Preciado.

Este último ha tenido un papel clave en la renovación de las comisiones (fue su propuesta la que secundaron el sector conservador y la presidenta) y en el enfrentamiento con Seijo.

La permanencia de Preciado en la poderosa Comisión Permanente -cuando el bloque progresista quería que en su lugar estuviera Fernández Seijo- ha sido el motivo principal que desencadenó el conflicto en el seno del CGPJ el pasado jueves.

Preciado dio ayer cuenta al congreso de JJpD de su actuación. Tuvo que escuchar duros reproches de "deslealtad" por su separación del resto del grupo progresista el CGPJ y media docena de intervinientes le reclamaron que dimita, informan fuentes de la asociación.

No obstante, Carlos Hugo Preciado tambièn recibió el apoyo de otros intervinientes.

Vocales que han hablado en las últimas horas con Fernández Seijo aseguran que está "muy enrocado" en su posición de marcharse del CGPJ, regresar a Barcelona, donde reside su familia, y volver a la actividad jurisdiccional.

Pero tanto vocales del sector progresista como del grupo conservador -en el que varios consejeros admiten su desagrado por la ruptura que se evidenció en el pleno del jueves- han pedido a su compañero que continúe en el Consejo.

De acuerdo las fuentes consultadas, sería simplista atribuir la decisión de Seijo de renunciar al desaire de que no se haya aceptado su integración en la Comisión Permanente.

De hecho, hace varias semanas que Fernández Seijo manifestó a personas cercanas a él en el CGOJ que se marcharía en diciembre.

La percepción de que tanto Perelló como Preciado forman mayoría con el sector conservador en decisiones relevantes, la convicción de que lo sucedido el jueves fue la ruptura de las reglas del consenso, la impresión de que se ha relegado al bloque progresista a una posición de minoría que frustrará el proyecto de este sector para el CGPJ y la propia desintegración y apatía del sector progresista, sin que Seijo haya sido capaz de ejercer un liderazgo potente, se apuntan como un conjunto de motivos para la dimisión.

En ese contexto, el rechazo a que entrase en la Comisión Permanente ha sido el punto de saturación que ha desencadenado una renuncia que ya se venía larvando.