Leire Díez decía tener acceso a Sánchez, "a veces haciendo referencia al uno del partido y otras al uno del Gobierno"

Leire Díez deberá comparecer en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, mientras que Rubén Villalba declarará como testigo en la misma causa.

El comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, documentó reuniones con Díez donde ella afirmaba actuar en nombre de altas instancias del Estado, incluyendo al presidente del Gobierno.

Díez está siendo investigada por presunto tráfico de influencias y cohecho, en el marco del caso Leire, por maniobras contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.

Leire Díez, vinculada al PSOE, afirmaba tener acceso directo a "el 1", refiriéndose en ocasiones al líder del partido y en otras al del Gobierno, Pedro Sánchez.

Leire Díez, la fontanera del PSOE, expresó que tenía "acceso al 1; a veces, haciendo referencia al 1 del Partido [Socialista], a través de su Secretaría, y otras, al 1 del Gobierno".

Así lo recogió el comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, en las notas que redactó tras una de sus reuniones con Díez.

"Leire insiste que tiene acceso al 1, a veces haciendo referencia al 1 del partido a través de su Secretaría y otras al 1 del Gobierno", señala el documento.

Este acta, consultada por EL ESPAÑOL, forma parte del sumario del llamado caso Leire, en el que esta mujer, que fue militante del PSOE hasta el pasado junio, está siendo investigada por un juez.

En concreto, por los delitos de tráfico de influencias y cohecho, por sus supuestas maniobras para boicotear a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y contra la Fiscalía Anticorrupción.

Villalba, que deberá declarar como testigo en esta causa, no aclara a quién se refería Leire al hablar de "el 1" del PSOE y del Gobierno. No obstante, coincide que el jefe del Ejecutivo y el secretario general del partido es la misma persona: Pedro Sánchez.

Asimismo, la llamada trama Koldo, la red con la que colaboró Villalba, se refería a Sánchez como "el 1". En concreto, así hablaba el empresario Víctor de Aldama, el considerado comisionista del entramado, en varias conversaciones sobre el rescate de Air Europa.

Leire Díez tendrá que declarar el próximo 11 de noviembre a las 13:00 horas como investigada en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Una hora antes lo hará Villalba en calidad de testigo ante el juez Arturo Zamarriego, instructor del caso.

El comandante de la Guardia Civil podrá entonces corroborar las anotaciones que realizó sobre su reunión con la fontanera.

Rubén Villalba está investigado en el caso Koldo por haber ayudado a la trama y haber proporcionado teléfonos seguros para sus comunicaciones a cambio de dinero.

"Fiscal general, un aliado"

Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo (actual defensor del ex número tres del PSOE, Santos Cerdán) dijeron actuar en nombre de Pedro Sánchez cuando intentaron comprar al expresidente del Badajoz, Joaquín Parra, para que facilitase información contra la UCO.

Según los audios a los que tuvo acceso este periódico, la fontanera del PSOE, Teijelo y el empresario Javier Pérez Dolset también alardeaban ante Parra de que "el fiscal general" era su "aliado". Las reuniones de Leire Díez con Joaquín Parra se produjeron desde el verano de 2024 hasta que EL ESPAÑOL publicó el audio de una de sus reuniones el pasado 3 de julio. Leire Díez y Teijelo intentaron comprar al exdueño del Badajoz para atacar a la UCO: le dijeron que informaban a Sánchez Dolset también está investigado en el caso Leire, en el que Teijelo, al igual que Villalba, declarará próximamente como testigo. Varias citas entre Leire Díez y el empresario investigado en un caso de hidrocarburos, Joaquín Parra, tuvieron lugar en un piso de la calle Diego de León, 36. Según ha podido confirmar este periódico, el inmueble estaba alquilado por Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sepi y extrabajador de la constructora Servinabar. Esta constructora es de la que, según una escritura encontrada en el domicilio de su socio mayoritario Antxon Alonso, Santos Cerdán tiene el 45% de las acciones. Servinabar es una de las empresas clave de la trama que está siendo investigada por el Tribunal Supremo y que recibió más de 100 millones de euros en adjudicaciones del Gobierno de Navarra. Contactos con ex del PP Un ex alto cargo del PP de Mariano Rajoy también confirmó a EL ESPAÑOL que se reunió con Leire Díez y que le dijo que iba de parte del "presidente del Gobierno". Asimismo, aseguró a este periódico que la fontanera "daba traslado" a Santos Cerdán y al PSOE de todas las conversaciones y negociaciones que mantenía con los empresarios de hidrocarburos y los miembros de la trama.

Tal y como subrayó el fiscal de este caso en un escrito, es un dato "determinante" que Leire Díez "hablase en nombre de altas instancias del Estado" cuando se reunía con políticos y empresarios con este fin.