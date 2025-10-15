La Audiencia Nacional deniega a Podemos investigar viajes de policías a EEUU por si sirvieron para boicotear al partido

La Audiencia Nacional ha denegado la petición de Podemos de investigar los viajes de varios policías a Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana y Colombia para aclarar si sirvieron para boicotear al partido.

En el marco de la causa judicial que versa sobre el supuesto espionaje de la Policía patriótica a la formación, los abogados de ésta solicitaron analizar el motivo de los desplazamientos de varios exmiembros de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) a América.

Así se lo solicitaron al juez instructor de esta causa, Santiago Pedraz. El magistrado lo rechazó. Por ello, Podemos recurrió esta negativa ante la instancia jerárquicamente superior, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, este tribunal también lo ha rechazado. En una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Sala considera "muy amplio" el periodo que Podemos pretendía investigar: de 2014 a 2016.

"No se concreta la fecha del viaje, ni, especialmente, se concretan los motivos y las razones de dicha investigación", reprocha el tribunal.

"Es decir, el querer sustentar esta petición en que se quería investigar a un determinado partido político sin más datos, es una petición que entendemos que peca de excesivamente genérica", añade.

"Lo mismo cuando se dice que lo era para obtener documentación falsa de dicha formación política, sin que consten más datos concretos en la causa acerca de lo que realmente se quiere investigar y si ello puede tener carácter delictivo, pues iniciar este tipo de investigaciones puede proporcionar una serie de datos que nada tienen que ver con las actuaciones y con los hechos que delimitan el objeto del procedimiento", señala la Sala.

"Es preciso tener una enorme cautela a la hora de pedir datos e información de este tipo a determinados organismos", advierte a Podemos.

