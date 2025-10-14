El Supremo pide autorización al Parlamento Europeo para actuar contra Alvise por la financiación ilegal de SALF

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha acordado hoy solicitar al Parlamento Europeo el suplicatorio de suspensión de la inmunidad del eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como ‘Alvise’, para continuar la investigación que sigue contra él por delito electoral y de financiación ilegal de partido político.

Este procedimiento se refiere a que Alvise recibió 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, Álvaro Romillo, también investigado

Es el segundo suplicatorio elevado a la Eurocámara de las cuatro causas que Alvise tiene actualmente en el Tribunal Supremo.

El pasado mes de julio ya se acordó remitir la que investiga presuntos delitos, como acoso, de los que habría sido víctima la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia.

Las otras dos causas abiertas se refieren a presuntos delitos de falsedad e injurias por difundir una PCR falsa del exministro y presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa en 2021, y a la presuntos delitos revelación de secretos y acoso a dos eurodiputados de SALF, Diego Adrián y Nora Junco.

Sánchez Melgar explica que los hechos investigados, basados en una denuncia de Romillo, se refieren a una reunión entre ambos antes de las últimas elecciones al Parlamento Europeo.

En ese encuentro Alvise Pérez habría solicitado a Romillo dinero para financiar su partido político, Se Acabó la Fiesta (SALF), pero de forma oculta, sin constar en documentación alguna, ni reflejarse en su contabilidad.

A cambio, Romillo le pidió influencias y contactos derivados de su actuación como parlamentario europeo.

Ambos habrían acordado que la entrega se haría por un tercero, comisionado de Romillo, que entregaría a Pérez una mochila con la cantidad de 100.000 euros.

Los detalles se habrían fraguado mediante mensajería instantánea, como ha sido comprobado por la instrucción, indiciariamente, a través del teléfono móvil del empresario, según la resolución judicial.

El comisionado llevó una mochila de color oscuro que entregó a Alvise Pérez.

El eurodiputado se llevó el dinero, que iba en billetes, a su casa, utilizando hasta el día de la declaración, el pasado 11 de julio, aproximadamente el 50 por 100 de su importe, en gastos y necesidades del partido político, como viajes o almuerzos.