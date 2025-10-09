Los mensajes de Koldo y Ábalos sobre pagos y regalos a mujeres: "Necesito pulseras para la puta"

Los mensajes de WhatsApp que José Luis Ábalos y Koldo García se intercambiaban casi a diario no aludían sólo a cuestiones profesionales. Por mucho que uno fuese ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE y el otro, su principal asesor.

Como ya publicó EL ESPAÑOL, Ábalos encomendó a García efectuar pagos a determinadas mujeres, quienes suplicaban ayuda económica al político. Éste, reenviaba los mensajes a su asesor y le indicaba qué cantidad abonar.

Las gestiones personales que Koldo efectuaba para su jefe —de hecho, así se refería a él en alguna ocasión, como "el jefe"— incluían comprar flores por San Valentín o joyas.

En esta tarea, García contaba con la ayuda de su entonces mujer. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a decenas de wasaps entre ambos, recabados por la Guardia Civil y ya enviados al Tribunal Supremo.

El juez Leopoldo Puente investiga tanto a Koldo como a Ábalos por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio del amaño de contratos públicos.

Según consta en uno de esos mensajes, el 10 de febrero de 2021, Koldo le escribió a su entonces esposa: "Necesito pulseras para la puta".

"Pero para la 1, ¿no?", preguntó su mujer. "Sí", respondió el asesor de quien todavía era ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.

"¿Para el día de su cumpleaños? ¿La encargo ya?", consultó la esposa de Koldo. "Sí", le indicó él.

Al mediodía, la mujer le indicó a Koldo que acudiría a unos grandes almacenes para "mirar lo de la pulsera". Entretanto, también gestionó la compra y el envío de un ramo de flores.

Al filo de la una de la tarde, la exmujer de Koldo le advirtió: "Las de oro blanco suben mucho el precio: a partir de 2.500 [euros]".

También le recuerda que "hay que enviar flores a Carolina por San Valentín". En dicha fecha, Ábalos estaba casado con Carolina Perles, a la que probablemente se refiera este mensaje.

A las dos y media de ese día, la esposa de Koldo le envía varios enlaces de Internet de varias pulseras. El primero no convence al asesor de Ábalos: "Más gorda. Y plana. Que se pueda poner el nombre".

"No hay en oro blanco por ese precio", le indica la mujer. "Otro oro, que valga más", responde García.

Finalmente, le convence una de las joyas que le envía su mujer. Ella, el día 11 de febrero de 2021, acabaría comprando una pulsera de marca Tiffany's por 2.450 euros.

De esa cantidad, 900 euros fueron pagados en efectivo. Los 1.550 restantes, a través de una tarjeta bancaria.

Pagos a más mujeres

Tal y como publicó este periódico, Koldo también hizo transferencias, por orden a Ábalos, a tres mujeres no conocidas hasta la fecha.

¿Sus nombres? Ofelia Stoica, Vanderleia Aparecida de Oliveira y Rozalía. En varios pagos, en total, recibieron más de 3.600 euros.

El 4 de agosto de 2020, por ejemplo, el político le indicó a su asesor que enviase dinero a una de ellas. "Cuando puedas, ingrésale 200, que dice que no tiene para comer", ordenó.

Como figura en otro wasap posterior, poco antes de la campaña de la Renta de 2021, Ábalos bromeó sobre estos pagos.

"Si aún me pudiera deducir de la renta estos donativos, jajaja", le escribió a Koldo. "Tú eres la polla, jajaja. En cinco minutos", respondió éste.