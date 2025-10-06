El juez del TS da credibilidad a la UCO sobre los "ingresos irregulares y opacos" de Ábalos y Koldo y les cita a declarar

El instructor del procedimiento que se sigue en el Tribunal Supremo por una presunta trama de corrupción ligada a contratos del Ministerio de Transportes ha vuelto a llamar a declarar al extitular de ese departamento, José Luis Ábalos, y a su asistente, Koldo García, tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El magistrado Leopoldo Puente considera que ese informe "viene a profundizar en los indicios de criminalidad que ya constaban" respecto a ambos.

Ábalos y García "pudieran haber mantenido entre sí métodos no transparentes de comunicación

de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen", afirma.

El primero está citado para el 15 de octubre y el segundo, al día siguiente.

El instructor da plena credibilidad al informe de la UCO y afirma que de él se desprende que entre los patrimonios de ambos investigados existían "significativas zonas de intersección", de que García "vendría haciéndose cargo regularmente de pagos que corresponderían al primero". Entre ellos, la pensión alimenticia de uno de sus hijos, pagos a su empleada doméstica, regalos a sus amigas íntimas, cuotas hipotecarias de un inmueble copropiedad de Ábalos, viajes y otros gastos personales.

Esos pagos de gastos de Ábalos que Koldo García asumía alcanzaron un importe "verdaderamente significativo en términos económicos".

Sin embargo, del análisis de las cuentas bancarias del exministro y exdirigente del PSOE "no resulta la existencia de contrapartidas en favor de Koldo García" para compensar esos gastos "enteramente ajenos a la responsabilidad de éste".

Puente indica que o bien Koldo García realizaba esos pagos "en provecho y beneficio de Ábalos sin contrapartida explícita alguna" o bien el exministro "le habría devuelto las cantidades adelantadas en dinero metálico o de otro desconocido modo".

A su juicio, ello refuerza los indicios de que Ábalos "pudiera haberse beneficiado de alguna fuente irregular de ingresos, lo que se compadecería con las recepciones ilícitas de dinero en metálico que indiciariamente se le atribuyen", relacionadas con contratos de Transportes.

También es coherente con la circunstancia de que "dichas cantidades de dinero le fueran entregadas para ambos a García por un tercero o por varios", dice el instructor, sin citar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

En esa misma dirección apunta el hecho de que, desde 2018 (cuando es nombrado ministro) hasta 2023 Ábalos no efectuó reintegros de efectivo de sus cuentas bancarias, frente a lo que había venido sucediendo hasta entonces y volvió a producirse a partir de 2024.

El instructor subraya que, en todo caso, la información aportada por la UCO "no parece compadecerse" con las declaraciones judiciales de Ábalos. El todavía diputado en el Congreso aseguró que su relación con Koldo García era "la ordinaria entre un ministro con uno de sus varios

asesores" y que Koldo asumía encargos domésticos como ir a buscarle tabaco o comprarle medicinas.

Koldo pide sus teléfonos

Por otra parte, Puente ha rechazado la pretensión de una amiga de Ábalos, Claudia Montes, de personarse en el procedimiento como acusación particular.

El juez no advierte que pueda ser perjudicada por los hechos que se investigan.

De otro lado, la defensa de Koldo García ha pedido al instructor la "urgente e inmediata" entrega de los móviles que se le intervinieron en su detención, el 20 de febrero de 2024, "al constituir un elemento de prueba esencial" para que el asistente de Ábalos pueda "contradecir, contextualizar y desvirtuar las inferencias e imputaciones contenidas en el informe de la UCO".

Según la defensa, el informe contiene "imputaciones de suma gravedad", pese a que, afirma, proceden de conjeturas carentes de sustento contextual".

Asegura que la petición de "folios" a Koldo por parte de Ábalos, que según la UCO eran entregas de dinero, "no puede ser debidamente contrastada ni desvirtuada" al no disponer de los terminales.

"La cadena completa de comunicaciones permitiría contextualizar el término, incluyendo los mensajes entre Koldo y Patricia [su exmujer] y los mensajes posteriores de esta última con los empleados del Ministerio encargados de la entrega física y material de cajas de papel en el domicilio de Ábalos", afirma.

La defensa también afirma que los "soles" no eran billetes de 200 euros sino la moneda peruana.

En cambio, no explica el término "chistorras", que la UCO vincula con billetes de 500 euros.