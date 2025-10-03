Koldo recibía billetes de 500 euros a los que llamaba "chistorras" y le daba dinero a Ábalos cuando pedía "folios"

Koldo García recibía grandes cantidades de billetes de 500 euros a los que llamaba "chistorras" y se los entregaba a José Luis Ábalos cuando pedía "folios" o "cajas de folios".

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre el patrimonio de Ábalos, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, detalla la metodología de la trama para pagar gastos en efectivo con el dinero procedente, presuntamente, del pago de mordidas.

La UCO señala cuatro conclusiones del modus operandi de la trama encabezada por el entonces ministro de Transportes tras haber analizado las conversaciones de los dispositivos incautados durante la detención de Koldo García el 20 de febrero de 2024.

La primera de ellas es cómo Koldo y su exmujer "verbalizan en sus conversaciones que parte del dinero que gestionan, en efectivo o a través de sus cuentas, no es suyo".

"La propia exposición de indicios y las conversaciones del matrimonio evidencian que el dinero pertenecía a Ábalos", por lo que Koldo García y su exesposa serían los testaferros del ex secretario de organización del PSOE.

A continuación, en el segundo punto, la UCO detalla cómo el matrimonio "emplea un lenguaje convenido para referirse a billetes de alto valor oficial".

Según este vocabulario encriptado, "chistorras serían billetes de 500€, soles los de 200€ y lechugas los 100€". "La mera existencia de estas referencias figuradas supondría un indicio más del interés en ocultar la existencia de ese dinero en efectivo", sostienen los investigadores.

En su tercera conclusión, la Guardia Civil describe cómo de "manera similar", "el propio Ábalos también usa su lenguaje convenido con Koldo para solicitarle dinero en efectivo".

Esto sucedería cuando el entonces ministro de Transportes "le reclama folios o caja de folios".

En el último punto, la UCO señala que Koldo y su exmujer "hacen referencia a la existencia de una contabilidad A y B vinculada a los gastos de Ábalos".

"Esta diferenciación implicaría que ciertos desembolsos quedarían pendientes de una reposición posterior, ya fuera como parte de una liquidación formal de gastos o por una previsión de devolución por parte de Ábalos".

En una conversación mantenida por Koldo García y su exesposa el 15 de junio de 2021, "ambos reconocen que parte del dinero de sus cuentas no les pertenecía".

"Ese día, después de una discrepancia en el importe de los ingresos que debían de efectuarse a favor de los hijos de Ábalos, Carlos y Tatiana, Koldo remitió a Patricia un mensaje de voz".

Koldo discutió con su ahora exesposa y le dijo: "Tú siempre igual, no pa mañana, no pa pasao, a ver si se le olvida, pero es que son cosas que manda nuestro jefe, ¿vale? Y no lo quieres entender, es decir, no... voy a ver si ahorro, que no es nuestro y no lo quieres entender [sic]".

Entonces, la exmujer del entonces asesor de Ábalos le contestó con otro mensaje de voz, "donde dio a entender que acepta que el dinero no era suyo".

"Cariño que yo no quería ahorrar nada, o sea que no ha sido por ahorrar, que entendí que eran doscientos, o sea si no para los ha... o sea para qué me voy a hacer el de Tatiana, qué más da doscientos que cuatrocientos [sic]".

La UCO concluye que "estos mensajes precedentes evidencian, por un lado, que el dinero al que se hace referencia sería propiedad de Ábalos y, por otro lado, que el matrimonio resultaba ser el custodio y el gestor de ese dinero".

En el informe patrimonial de Ábalos también se revela que el PSOE pagaba supuestos pagos de Ábalos y Koldo con sobres repletos de billetes.

Los investigadores han encontrado fotos de sobres con el logo del PSOE y dinero en efectivo para Ábalos "no documentadas por el partido".

El informe policial menciona también "pagos recibidos [por el exministro y su asesor] del PSOE sin respaldo documental".

Por otro lado, Ábalos pagó al menos 95.000€ de origen desconocido a su familia, a sus 'novias' Jésica y Andrea y a su fundación Fiadelso.

La UCO detalla estos desembolsos en su informe sobre el patrimonio del exministro. También destinó dinero a viajes de placer y a una mujer llamada Rosa

La Guardia Civil concluye que no descarta la "existencia de otros muchos pagos", ya que los detallados sólo corresponden a los que hay evidencias en los dispositivos incautados.

Una de las grandes incógnitas es el millón de euros que iba a recibir Koldo "el día de las elecciones" de 2019.

Según le contó a su exmujer, tenían "carne para un tiempo". "Vamos a guardar un poco, lo mínimo. Que ya estoy cansado", dijo el entonces asesor de Ábalos.

Koldo dijo que eran "2.000 chistorras" lo que iban a recibir, es decir 2.000 billetes de 500 euros.

Las grandes cantidades que recibía la trama se demuestra también en un mensaje de Koldo a su expareja el 29 de marzo de 2019: "Recuerda 40 chistorras vale para llevar hoy".