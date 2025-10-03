La Fiscalía frena el tercer grado concedido por el Gobierno vasco al etarra 'Gadafi', condenado a 1.126 años

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la concesión, por parte del Gobierno vasco, del tercer grado al etarra Gadafi.

El pasado 30 de septiembre, la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Ejecutivo autonómico concedió la semilibertad a Juan Carlos Iglesias Chouza, nombre real del terrorista.

Sin embargo, este viernes, el fiscal Carlos García Berro ha recurrido esta decisión, lo que supone que, por el momento, la excarcelación queda paralizada.

Por ello, ahora, la decisión final quedará en manos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.

Gadafi, en total, fue condenado a 1.126 años de prisión, con un límite máximo de cumplimiento de 30 años.

Fuentes fiscales señalan a EL ESPAÑOL que, como motivo para oponerse a la semilibertad, García Berro, pese a reconocer que Iglesias ya ha cumplido tres cuartas partes esas tres décadas, ha esgrimido que el terrorista fue condenado por "hechos de extrema gravedad".

También ha aludido a lo elevado de su condena. Y a que, durante su estancia en prisión, sólo le han sido concedidos cuatro permisos de salida.

El fiscal, no obstante, también reconoce que el interno "muestra una evolución muy favorable en el tratamiento penitenciario". "Pero los objetivos perseguidos por el tratamiento penitenciario no pueden orillar los fines del proceso penal", señala García Berro en su recurso.

Gadafi es uno de los etarras con un historial criminal más abultado. Entre otros crímenes, fue condenado por el asesinato del niño Fabio Moreno, de tan sólo dos años de edad.

Este jueves, el Partido Popular vasco clamó en contra de la concesión del tercer grado al terrorista. El líder del PP en la región, Javier de Andrés, denunció que "el Gobierno vasco de PNV y PSOE" haya dado la semilibertad "al autor de 15 asesinatos, incluido el de un niño de dos años".

El pasado año 2021, el Gobierno central cedió las competencias sobre las prisiones vascas al Ejecutivo regional, que, desde entonces, es el que decide sobre los terceros grados a los presos de ETA.

No obstante, por decisión del Tribunal Supremo, la mera presentación, por parte de la Fiscalía, de un recurso en contra de esa decisión ya supone que se paralice la excarcelación hasta que se pronuncie la Justicia.

En este caso, el juez titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.