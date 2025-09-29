Correos de la UCM revelan que la asistente de Begoña Gómez intervino en las finanzas de la cátedra: "En caso de beneficios, que Mindway dé el 10%"

Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez en Moncloa, gestionó las finanzas de la cátedra que la esposa de Pedro Sánchez co-dirigió hasta 2024 en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Así se desprende de un intercambio de correos entre Álvarez y Juan Carlos Doadrio, uno de los exvicerrectores de la UCM.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a uno de esos e-mails, en el que la asistente valora un convenio que, según parece, iba a firmarse entre la Cátedra de Transformación Social Competitiva TSC y la empresa educativa Mindway.

Email de Álvarez a Doadrio. EL ESPAÑOL

"Te adjunto el documento que nos ha pasado Mindway y que te he comentado por teléfono. Lo vemos muy extenso, cuando la UCM ya tiene firmado algo con ellos. Queremos algo que, sobre todo, deje constancia [de que], en caso de beneficios, Mindway tenga que dar el 10% a la Cátedra TSC", expresó Álvarez en aquel correo, fechado el 16 de febrero de 2022.

"Y, por otro lado, que no pueda utilizar los contenidos, la generación de vídeos, píldoras, ejercicios y estructura del Máster [adscrito a la Cátedra] en caso de rescisión", añade la asistente de Gómez.

"Un cordial saludo. Quedo a la espera de un documento", se despide de Doadrio.

El juez Juan Carlos Peinado investiga tanto a la esposa de Pedro Sánchez como a su asesora por un supuesto delito de malversación.

Por ello, a petición de las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, recabó los correos electrónicos intercambiados entre Álvarez y Doadrio. Éste es uno de ellos. En total, son 121 los relativos a cuestiones de gestión de la cátedra.

Tanto la Fiscalía como los respectivos abogados de ambas investigadas niegan que estos hechos supongan un delito de malversación.

