La Audiencia subraya la "influencia" de Sánchez en el PSOE de Badajoz: le habló de su hermano a un cargo que le fichó

La Audiencia de Badajoz se niega a minusvalorar la "capacidad de influencia" de Pedro Sánchez sobre el PSOE extremeño en la época en la que la Diputación pacense contrató a su hermano, el músico David Sánchez.

Así se desprende de la resolución, fechada este martes, con la que este tribunal envía definitivamente a juicio al artista.

La defensa de David Sánchez se opuso a la decisión de la juez Beatriz Biedma que le enviaba al banquillo de los acusados. Por eso, recurrió a la Audiencia Provincial de Badajoz, facultada para revocar esta postura.

Lejos de ello, el tribunal ha avalado a la juez y critica que el abogado del músico tratase de "restar capacidad de influencia a don Pedro Sánchez".

Además, subraya que el hoy presidente del Gobierno le comentó, en 2017, que tenía un hermano músico a uno de los cargos de la Diputación que acabaría participando después en su contratación y que también irá a juicio.

El tribunal expresa que el recurso presentado por la defensa de David Sánchez "viene a restar capacidad de influencia a don Pedro Sánchez" por el hecho de que hubiese renunciado a la secretaría general del PSOE en octubre de 2016.

Pero, a renglón seguido, los magistrados recalcan que en aquel mes de hace casi nueve años "es cuando se propone la creación del puesto" que, ya en 2017, acabaría ocupando el músico.

"Hasta ese preciso momento", Sánchez fue secretario general del Partido Socialista, recuerdan los magistrados. Y transcurrieron "sólo siete meses" hasta que volviera a serlo.

De nuevo, se convirtió en máximo responsable del PSOE en mayo 2017, cuando "se inicia el proceso de nombramiento de su hermano para el cargo creado anteriormente".

La juez Biedma, en la resolución con la que propuso que David Sánchez fuera juzgado, ya aludía a la "capacidad" de su hermano "para influir" sobre el PSOE extremeño, tesis que queda ahora avalada por la Audiencia.

