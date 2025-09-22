La Audiencia Nacional investiga, bajo secreto, una segunda filtración de datos personales de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

También se han visto afectados al menos dos de sus ministros: la titular de Defensa, Margarita Robles, y el de Exteriores, José Manuel Albares.

Fuentes judiciales confirman a EL ESPAÑOL que también ha sido víctima de esta filtración un alto cargo del Centro Nacional de Inteligencia, como poco.

Los datos exfiltrados, que incluyen los números de teléfono de varios de los afectados, habrían sido obtenidos por un hacker, quien ha reivindicado su acción, y publicados en Internet.

El juez Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, ya investiga lo ocurrido tras recibir un atestado policial al respecto, cuando estaba de guardia.

Ésta es la segunda causa que instruye actualmente la Audiencia Nacional por hechos similares. Ya existe un procedimiento, en el que están investigados, también bajo secreto, tres jóvenes por la filtración de datos de Sánchez y de varios ministros.

En esa primera causa, se analiza la publicación de datos de, entre otros: la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska (titular de Interior), Félix Bolaños (Justicia) y Luis Planas (Agricultura).

También, de la eurodiputada Irene Montero, de Pablo Iglesias (ex secretario general de Podemos), de los exdiputados Rafael Mayoral y Pablo Echenique, del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, de la presidenta extremeña, María Guardiola, así como de varios periodistas con afinidades izquierdistas.

En aquella ocasión, los datos exfiltrados fueron publicados en un canal de Telegram, denominado FiltracioneSpain y administrado por Akkaspace y Pakito.

Se trata de los alias de dos de los tres jóvenes que están siendo investigados. En su caso, por el juez Francisco de Jorge, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.

En dicho procedimiento, también se examina la publicación de centenares de cuentas de correo electrónico, pertenecientes a militantes tanto del PSOE como de Podemos.