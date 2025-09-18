El juez cita a declarar al financiador de Alvise por la supuesta estafa que la UCO cifra en 260 millones de euros

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar a Álvaro Romillo para el próximo 7 de noviembre.

Este empresario, conocido por el alias de CryptoSpain, está siendo investigado por la supuesta estafa piramidal, que habría cometido su conglomerado mercantil, Madeira Invest Club (MIC), y que la Guardia Civil cifra en 260 millones de euros.

Asimismo, CryptoSpain fue quien entregó 100.000 euros en efectivo al eurodiputado Alvise Pérez para financiar su campaña a las últimas elecciones europeas.

No obstante, debido a que Luis Pérez (nombre real de Alvise) está aforado, esta rama del caso fue derivada al Tribunal Supremo, donde ambos están siendo investigados por financiación ilegal de partidos políticos.

En una resolución fechada este mismo jueves, Calama cita a declarar a Romillo en la Audiencia Nacional por la supuesta macroestafa. El empresario deberá acudir el próximo 7 de noviembre a las nueve de la mañana.

Al estar investigado, asistirá junto a su abogado y, si lo prefiere, podrá guardar silencio o contestar únicamente a determinadas preguntas. Incluso, sólo a las de su defensa.

Hasta ahora, CryptoSpain no había sido citado a declarar en la Audiencia Nacional por la supuesta estafa. De hecho, el juez, pese a la petición de varias decenas de denunciantes, rechazó hace varios meses enviarle a prisión provisional, ya que aún no le había interrogado y la investigación aún estaba arrancando.

Tal y como avanzó en exclusiva EL ESPAÑOL, Calama, el pasado mayo, ordenó bloquear una cuenta bancaria con 29 millones de euros, radicada en Singapur y que, durante 2024, fue alimentada por dos compañías portuguesas que pertenecen a Álvaro Romillo y a su padre, también investigado.

Esta decisión judicial motivó que el despacho Zaballos Abogados, que representa a gran parte de los denunciantes del caso Madeira, solicitara a Calama que enviase a prisión a CryptoSpain, al apreciar riesgo de fuga.

Sin embargo, el instructor, con el apoyo de la Fiscalía, lo rechazó. Ahora, cita a declarar a Romillo para dentro de tres semanas, como llevaban solicitando varios meses los afectados por esta estafa.