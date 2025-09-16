El TSJM ordena al Gobierno que investigue el conflicto de intereses de Sánchez por el nexo de Begoña Gómez y Air Europa

El posible conflicto radica en los nexos de su mujer, Begoña Gómez, con el holding Globalia, propietario de esta aerolínea.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya tomó esta decisión el pasado 6 de junio. Como no se ha presentado ningún recurso contra ella, ahora deriva firme y debe ejecutarse.

Así lo recoge una nueva resolución judicial, fechada el pasado 8 de septiembre y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Por tanto, ahora, la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), dependiente orgánicamente del Gobierno, tendrá que investigar si Sánchez actuó como debía en el rescate de la compañía.

Air Europa recibió 475 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de la Covid-19.

El PP presentó un recurso contencioso-administrativo ante el TSJM porque la OCI no realizó la investigación que, el 14 de marzo de 2024, solicitó este partido. En lugar de ello, el 18 de aquel mes, sólo cuatro jornadas después, la Oficina archivó la denuncia del PP.

El TSJM acabó estimando el recurso de la formación y, por tanto, ordenó "la retroacción de actuaciones a la recepción de la denuncia para que se practique la investigación procedente sobre los hechos denunciados".

En su denuncia del 14 de marzo de 2024, el PP señaló que Pedro Sánchez se debería haber abstenido en la deliberación y decisión del Consejo de Ministros de rescatar a la aerolínea.

El propio Gobierno, a través de la Secretaría General de Presidencia, sostuvo que esta medida no afectó a los "intereses personales" de Sánchez y "tampoco a los de su cónyuge".

"Ni supusieron ningún beneficio o perjuicio a los mismos". Tras recibir esta respuesta del Ejecutivo, la OCI archivó la denuncia del PP.

EL TSJM destacaba el pasado junio que, a la vista de que la OCI archivó la denuncia del PP nada más recibir la respuesta del Gobierno, "no se produjo actividad material de investigación".

El tribunal reprochaba que el informe elaborado por Presidencia fue el único dato tenido en cuenta por la Oficina.

"No se aporta documentación alguna que sustente su contenido", señalaba aquella sentencia. La respuesta del Gobierno se limitó a eso, a una mera respuesta que descartaba conflicto de interés.

Por ello, el TSJM obligó el pasado junio a la OCI a valorar las diligencias que el PP solicitaba en su denuncia.

"Los hechos que se denuncian requieren una actividad mínima de investigación. (...) Los hechos denunciados son más complejos [que la respuesta que dio el Gobierno] y requieren examinar otros aspectos", señalaban los jueces. Su decisión ahora se convierte en firme.

"Se insiste en que nada consta como soporte al contenido del informe que se limita a negar relación alguna de la esposa del presidente [del Gobierno] con los hechos", explicaban los magistrados Cristina Cadenas, Ramón Fernández Flórez, José Ramón Giménez Cabezón y Luis Fernández Antelo.

"La Oficina, por tanto, puede y debe llevar a cabo una función investigadora", ordenaron hace dos meses y medio.

"Y si de la misma se desprende una actuación concreta que pudiera constituir una infracción, procedería en consecuencia", añadían los jueces.

"Puede, perfectamente, ser el archivo, pero motivando la misma", explicaba el TSJ madrileño.

"En todo caso, debe procederse a la tramitación de la denuncia con una actividad investigadora al respecto", finalizaba la sentencia.

Nexos Air Europa-Begoña

¿Cuáles son los nexos entre Begoña Gómez, esposa de Sánchez, y Globalia, el holding al que pertenece Air Europa?

Entre otros asuntos, Wakalua, un hub tecnológico integrado en este conglomerado empresarial, firmó un convenio con el IE Africa Center.

Esta entidad, creada por el Instituto de Empresa (IE), estaba presidido por Gómez cuando se rubricó el acuerdo.

Además, tal y como avanzó EL ESPAÑOL, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relató que Javier Hidalgo, hijo del dueño de Globalia, habría telefoneado a la esposa de Sánchez para tratar de desbloquear el rescate.

Así, al menos, se lo relató Koldo García, asesor del Ministerio de Transportes, al empresario (y asesor de Air Europa) Víctor de Aldama.