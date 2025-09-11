El fiscal critica que Peinado investigue los 'mails' de Begoña Gómez desde 2018: "¿Todos? Es absolutamente desmesurado"

La Fiscalía considera "absolutamente desmesurada" la decisión del juez Juan Carlos Peinado de investigar todos los correos electrónicos recibidos y enviados por Begoña Gómez desde el año 2018.

Por ello, el fiscal del conocido como caso Begoña ha recurrido esta orden ante la Audiencia Provincial de Madrid, el tribunal jerárquicamente superior a Peinado y que puede revocar las decisiones de éste o, por el contrario, avalarlas.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a dicho recurso, fechado este martes. En él, la Fiscalía también considera que la orden de Peinado no está suficientemente motivada, pese a "vulnerar derechos fundamentales".

El pasado 3 de septiembre, el juez ordenó a Moncloa que le entregase todos los correos electrónicos, recibidos y enviados, por Begoña Gómez desde 2018, cuando su marido, Pedro Sánchez, se convirtió en presidente del Gobierno.

Peinado investiga si Gómez cometió un delito de malversación a través de la contratación de Cristina Álvarez como su asistente personal, quien también realizó algunas labores en favor de sus negocios privados.

De hecho, este miércoles, ante el juez, la esposa de Sánchez reconoció "favores" puntuales por parte de Álvarez, pero aseguró que nunca alteraron sus funciones oficiales y que se debieron a la amistad que las une desde hace dos décadas.

No obstante, Peinado ya había solicitado a Moncloa una copia de todos los e-mails enviados y recibidos por Gómez desde una cuenta oficial (con dominio @presidencia.gob.es) facilitada a ésta cuando Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno.

De hecho, el instructor pidió los correos electrónicos fechados más allá del 11 de julio de aquel año, fecha en la que Álvarez fue nombrada asistente de la mujer de Sánchez.

En su recurso, la Fiscalía considera excesiva la petición. "Parece que, de uno u otro modo, se está investigando absolutamente todo lo relacionado con una persona y un periodo de más de siete años", critica.

"¿Es proporcional recabar todos y analizar todos los correos enviados y recibidos? ¿Todos? ¿Todos están relacionados con el delito investigado [malversación]? (...) Estamos, sin duda, ante una decisión absolutamente desmesurada. (...) Y sin motivación de ningún tipo", reprocha.

La decisión sobre los mails queda ahora en manos de la Audiencia de Madrid. El abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, también recurrió esta orden de Peinado.

Tanto el fiscal como el letrado lo hicieron, de forma directa, en apelación; es decir, ante la Audiencia madrileña y sin tratar antes de que el propio instructor se corrigiese, ante el escaso éxito que, probablemente, tendría esta vía.

