Koldo pidió al imputado de la trama del fuel que lo acompañó a Caracas a visitar a Delcy que comprara una casa para Ábalos

Koldo García pidió a Manel Sallés, el empresario imputado por la trama del fuel que lo acompañó a Venezuela a visitar a Delcy Rodríguez, que comprara una casa para José Luis Ábalos.

Sallés contrató a través de su empresa Instalibero District a Koldo García en enero de 2022, tras salir del Ministerio de Transportes y le pagó 20.000 euros durante los ocho meses que le tuvo en nómina.

Estas conversaciones entre el asesor del ministro de Transportes y el empresario han sido entregadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) al juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional.

El empresario Víctor de Aldama, en sus declaraciones ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, afirmó que Koldo y Sallés habían viajado juntos a Venezuela porque había gente de su confianza que se lo había contado.

Estos viajes a Caracas tenían como objetivo el de reunirse con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela.

El 3 de octubre de 2021, Koldo contactó con Delcy Rodríguez para concretar una cita para el día 7 de ese mes en Caracas. Dos días después, el asesor de Ábalos volvió a hablar con la número dos de Nicolás Maduro según los mensajes hallados por la UCO.

Medio año después de aquella cita de Koldo con la vicepresidenta de Venezuela, el 20 de marzo de 2022, Ábalos envió a su asesor un enlace de Idealista con una casa en venta de Rivas Vaciamadrid (Madrid) para que se lo enviara a Sallés.

"Esta casa no me gustaría perderla", le dice Ábalos a su mano derecha. Después expresa su miedo respecto a la operación, ya que el vendedor le ha reconocido y la vivienda será "una sociedad la que la compre". "No sé cómo se puede explicar", dice el ya en aquel momento suministro.

Koldo García le dijo que hablaría "con éste [Manel Sallés]", aunque a él se le ocurría que fuera a verla el empresario y que dijera que el interés era para él.

"En ese caso, lo mejor sería que yo le he hablado de la casa. Pero luego me verían ahí viviendo, con lo cual difícil está", reiteró Ábalos sobre sus dudas de que en ese momento la operación se pudiera llevar a cabo.

A los pocos minutos, Koldo le confirma que Sallés habló con el vendedor y que todo salió "bien".

La UCO ha podido identificar a Sallés como el empresario que compraría la casa, ya que el asesor de Ábalos le reenvió los mensajes del que fuera secretario de Organización del PSOE con la información sobre la vivienda.

Antes de estos mensajes, Koldo había enviado al empresario relacionado con los hidrocarburos varios enlaces de Idealista con diferentes chalets de localidades cercanas a Madrid.

En este momento de la investigación, se desconoce si la operación acabó realizándose o si el chalet que tenía que comprar la empresa de Sallés tiene alguna relación con la vivienda en Rivas en la que vivió Ábalos de alquiler hasta que estalló el caso.

Sallés está imputado en la Audiencia Nacional por ser uno de los dirigentes de Gaslow, una empresa de hidrocarburos que defraudó a Hacienda y que tiene vínculos con organizaciones criminales como Los Miami.

Este empresario y Koldo montaron juntos un despacho en la calle Velázquez de Madrid. El asesor de Ábalos ejercía de consultor, aunque no supo explicar su labor cuando fue preguntado por el juez Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo.

A Koldo le costó entonces hasta identificar a este empresario de hidrocarburos, del que dijo no acordarse de su apellido. Sin embargo, el asesor de Ábalos y Manuel Sallés viajaron juntos a Venezuela y México.

Dinero para Ábalos

La UCO también ha encontrado más mensajes comprometedores para Ábalos, Koldo y Sallés. En uno de ellos, del 24 de enero de 2022, el asesor escribe al empresario pidiendo dinero para el suministro.

"Perdona que te moleste, pero te digo que a Jose no le ingresaron nada", escribe Koldo a Sallés por WhatsApp.

El empresario de hidrocarburos tranquiliza a la mano derecha de Ábalos: "Lo sé, pero lo tendrá esta semana".

Esta conversación se produce dos meses antes de la operación de la compra de la casa en Rivas para el exsecretario de Organización del PSOE.

También existen mensajes sobre la compra de una casa por parte de Ábalos en Valencia. El asesor también envió a Sallés las escrituras de la vivienda en la localidad Mas Camarena que adquirieron el socialista y su mujer, Carolina Perles.

Por último, Koldo envió el DNI de José Luis Ábalos y de Jaime Gustavo Casal Ardines, presidente de la Fundación Fiadelso que fundó el suministro socialista.

El asesor también adjuntó los documentos de una deuda de más de 6.000 euros que mantenía la Fundación Fiadelso y que, según las sospechas de la UCO, todo hace indicar que fueron pagados por el empresario Manel Sallés.