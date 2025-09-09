Koldo García contactó con Delcy Rodríguez para reunirse en Caracas tres meses después de que Ábalos saliera del Gobierno
"Estaré el jueves ahí para cuando usted me pueda recibir", escribió el asesor del exministro de Transportes a la vicepresidenta venezolana el 3 de octubre de 2021.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha entregado al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, nuevos mensajes de WhatsApp que Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, envió a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el 3 de octubre de 2021.
En esa fecha hacía tres meses que Ábalos había salido del Gobierno, por lo que los mensajes descubiertos ponen de manifiesto que el exministro y su hombre de confianza seguían en tratos con Rodríguez. Ambos la recibieron en el aeropuerto de Madrid el 20 de enero de 2020 en un encuentro cuya finalidad no ha sido aún aclarada.