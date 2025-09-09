Koldo García contactó con Delcy Rodríguez para reunirse en Caracas tres meses después de que Ábalos saliera del Gobierno

"Estaré el jueves ahí para cuando usted me pueda recibir", escribió el asesor del exministro de Transportes a la vicepresidenta venezolana el 3 de octubre de 2021.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha entregado al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, nuevos mensajes de WhatsApp que Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, envió a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el 3 de octubre de 2021.