La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga como terrorismo la muerte de un joven español en Jerusalén

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar, como terrorismo, el asesinato de un joven español en Jerusalén.

Así lo trasladan a EL ESPAÑOL fuentes fiscales, que detallan que la Guardia Civil finalizó este lunes un informe en el que apunta a un atentado terrorismo como posible causa de la muerte.

Siguiendo el protocolo habitual, el Ministerio Público —en este caso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, órgano competente para investigar terrorismo— ha abierto diligencias preprocesales.

Tras su investigación, de confirmarse este extremo, la Fiscalía interpondría una querella contra quienes considere responsables de la muerte de Yacob Pinto Bittán, nacido en Melilla, de padre español y madre venezolana.

Con sólo 25 años de edad, fue una de las seis víctimas mortales que dejó el atentado ocurrido el pasado lunes en Jerusalén.

Hace apenas dos meses, Pinto se casó con su novia en Israel, donde realizaba una formación en una yeshivá, una institución educativa judía tradicional, para convertirse en rabino.

El suceso ocurrió unos minutos más tarde de las diez de la mañana, hora local, en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad.

Dos atacantes abrieron fuego contra una parada de autobús cercana a dos asentamientos israelíes.



Los supuestos autores del atentado son dos ciudadanos palestinos, según informó el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, desde Hungría.



El Ejército israelí anunció, tras el suceso, el despliegue de soldados en la zona del ataque y también en las afueras de la capital de Cisjordania, Ramala, "para combatir el terrorismo".