Alvise, en el Supremo, sobre los 100.000€ que cobró de un empresario: "Iba a donar mi sueldo. Tenía que capitalizarme"

El eurodiputado Alvise Pérez negó en el Tribunal Supremo que los 100.000 euros en efectivo que cobró de un empresario sirvieran para financiar su campaña política.

"Era para capitalizarme yo mismo a nivel personal", sostuvo el pasado julio ante el juez Julián Sánchez Melgar.

Así lo recoge la transcripción del interrogatorio, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

A renglón seguido, el agitador convertido en político recalcó que tenía esa necesidad, ya que, de resultar electo, iba a sortear su sueldo como europarlamentario entre sus seguidores. Finalmente, tras donar tan sólo unas cuantas mensualidades, incumplió su promesa.

En efecto, Alvise Pérez, alias de Luis Pérez, cobró 100.000 euros en efectivo del cripto-empresario Álvaro Romillo, también investigado tanto por el Supremo como por la Audiencia Nacional.

De acuerdo con el político, esta cantidad fue el pago por haber participado en un evento, en 2024, en el Hipódromo de Madrid, en el que Pérez, megáfono en mano, hizo un alegato en favor del sector de las criptodivisas.

No obstante, como figura en los chats entre ambos aportados por Romillo a la Fiscalía, Alvise reconoce que dicho pago le "solucionaba" una parte "de la campaña [electoral]".

Además, en otra de esas conversaciones, mantenidas a través de la app Signal, poco antes de cobrar dicha cantidad, Alvise expresa lo siguiente: "Como voy a renunciar al 100% del sueldo público, me viene bien también eso para financiar la aventura política".

"En cash irrastreable, sí. Ok. Confío en ti como custodio", le escribe al cripto-empresario.

Sin embargo, en el Supremo, Alvise Pérez subrayó que "ni un solo euro de lo del señor Romillo fue a financiar la campaña".

Asimismo, aseguró que aún cuenta bajo su "control" con más de la mitad de esta cantidad, que le fue entregada en efectivo, "en fajos", en un maletín.

La entrega se produjo en las instalaciones de la empresa Sentinel, propiedad de Romillo, empresario investigado por estafa y conocido en las redes sociales como CryptoSpain.