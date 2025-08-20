El CGPJ investiga el interrogatorio del juez Peinado a Bolaños tras una queja del ministro
El propio instructor desveló la existencia de estas diligencias informativas en el auto en el que cita, de nuevo, a declarar a Begoña Gómez.
Más información: El juez cita a declarar a Begoña Gómez y a su asesora los días 10 y 11 de septiembre por un supuesto delito de malversación
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investiga el interrogatorio del juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña, al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a raíz de una queja de este último.
El promotor de Acción Disciplinaria del CGPJ, Rafael Conde, abrió unas diligencias informativas a petición del dirigente, que fueron ampliadas, además, una vez que el Tribunal Supremo rechazó la petición del magistrado de investigar al ministro por falso testimonio.
El propio Juan Carlos Peinado desveló la existencia de estas diligencias en la resolución, fechada el pasado lunes, en la que cita a declarar como investigada a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
En un párrafo de aquel auto, el juez señalaba que se ha enterado, en el marco de esas diligencias informativas, de que el Supremo rechaza su petición de investigar a Bolaños, pese a que aún no ha recibido una copia de la resolución del Alto Tribunal.
Interrogar a Bolaños
El pasado 16 de abril, Peinado acudió al Palacio de la Moncloa para interrogar como testigo al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes por el llamado caso Begoña.
En esta causa judicial, entre otros, está investigada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
También lo está la que fuera la principal asesora de ésta, Cristina Álvarez. De hecho, su contratación como directora de Programas de Presidencia del Gobierno fue lo que motivó que Peinado se desplazase a Moncloa a interrogar a Bolaños, quien, en el pasado, fue secretario general de la Presidencia del Gobierno.
Durante la instrucción de esta causa, se ha constatado que Álvarez realizó gestiones personales en favor de los negocios privados de Begoña Gómez.
Durante el interrogatorio, Peinado preguntó insistentemente al ministro de quién partió la idea de contratar a esta asistente. Tanto es así, que hizo a Bolaños abandonar su despacho para que obtuviese dicha información y regresase con ella.
Posteriormente, el magistrado solicitó al Tribunal Supremo que investigase al dirigente por los supuestos delitos de malversación y falso testimonio. Este último, derivado de dicha declaración como testigo.