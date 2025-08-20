El CGPJ investiga el interrogatorio del juez Peinado a Bolaños tras una queja del ministro

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investiga el interrogatorio del juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña, al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a raíz de una queja de este último.

El promotor de Acción Disciplinaria del CGPJ, Rafael Conde, abrió unas diligencias informativas a petición del dirigente, que fueron ampliadas, además, una vez que el Tribunal Supremo rechazó la petición del magistrado de investigar al ministro por falso testimonio.

El propio Juan Carlos Peinado desveló la existencia de estas diligencias en la resolución, fechada el pasado lunes, en la que cita a declarar como investigada a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Párrafo del auto en el que Peinado desvela la existencia de las diligencias informativas. EL ESPAÑOL

En un párrafo de aquel auto, el juez señalaba que se ha enterado, en el marco de esas diligencias informativas, de que el Supremo rechaza su petición de investigar a Bolaños, pese a que aún no ha recibido una copia de la resolución del Alto Tribunal.

Interrogar a Bolaños

El pasado 16 de abril, Peinado acudió al Palacio de la Moncloa para interrogar como testigo al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes por el llamado caso Begoña.