Errejón anuncia una querella por calumnias contra Elisa Mouliaá si no se retracta y le indemniza con 10.000 euros

El exdiputado Íñigo Errejón ha pedido a la actriz Elisa Mouliaá que se retracte después de haberle "acusado pública y falsamente de haber cometido un delito de extorsión respecto de dos testigos presenciales que declararon" en la causa en la que se le investiga por un delito de agresión sexual, solicitando 10.000 euros de indemnización. Si no lo hace, ha advertido, el exportavoz de Sumar en el Congreso se querellará contra ella.

En un escrito, la defensa del expolítico pide la celebración de un acto de conciliación, un trámite previo --en caso de que la actriz no retire sus palabras-- a la interposición de una querella por un delito de calumnias.

La defensa de Errejón recuerda que el pasado 20 de junio declararon como testigos Borja y Soraya, los dos organizadores de la fiesta donde presuntamente se produjo la agresión sexual.

"Mouliaá reaccionó en su red social X, difundiendo afirmaciones falsas sobre Errejón respecto de la relación de éste con dichos testigos, con los que se habría comunicado, imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor", explica.

La defensa de Errejón detalla que "toda vez que es habitual que ésta (Mouliaá) acabe borrando muchas de sus publicaciones, se han recogido todas ellas en un acta de requerimiento notarial", y detalla el contenido de 14 mensajes publicados el pasado 21 de junio y el número de visualizaciones que alcanzaron.

En uno de ellos la actriz cita una noticia sobre las declaraciones de los testigos y dice: "NO. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad".

"Lo fuerte es que sabiendo que Errejón no ha querido entregar su móvil y que ayer uno de mis dos testigos a los que extorsionó confesó haber estado hablando con el acusado… ¿Cómo es posible que se lancen estas noticias? Si es un discurso automáticamente NULO! No valen esos testigos. Automáticamente están contaminados", explica en otra publicación.

Cuatro amigos contradicen a Mouliaá

Como ya informó EL ESPAÑOL, hasta cuatro amigos de Elisa Mouliaá presentes en la fiesta en la que, según la actriz, ella fue objeto de una agresión sexual por parte del exdiputado contradijeron la versión dada al juez por la denunciante: no vieron nada anormal ni que el exportavoz de Sumar la agarrara "fuertemente" del brazo para llevarla a una habitación.

Ella no estaba "muy ebria", como aseguró Mouliaá, que no mencionó esa circunstancia en su denuncia, presentada tres años después de los hechos. Y ambos se marcharon juntos de forma tranquila y no precipitada. Mouliaá aseguró que Errejón la instó a abandonar la fiesta.

Un primer amigo de Mouliaá que declaró ante el juez Adolfo Carretero el pasado 7 de marzo desmintió a la actriz. El abogado de la denunciante renunció entonces al resto de los testigos, pero la defensa de Errejón los hizo suyos y declararon el pasado 20 de junio: dos de ellos (los anfitriones de la fiesta, que se celebró en su casa de Madrid) por videoconferencia desde Australia y un tercero de manera presencial.

El testimonio más relevante fue el de Soraya G., que aseguró que nada más llegar a la fiesta Mouliaá le dijo que "se había besado" con Errejón. Y se lo dijo "contenta". La versión de la denunciante es que, mientras subían en ascensor hacia la casa de la fiesta, Errejón "se lanzó encima" para besarla.

La testigo indicó que, en un momento dado, perdió de vista a Mouliaá. Cuando apareció ella le contó que había estado en una habitación con Errejón, que "él le había entrado a saco, que la había besado y manoseado. Pero ella le dijo que no quería hacer nada allí, que no era el lugar, y que luego se iban a casa de él". "No la noté nada azorada", añadió la declarante.

La misma testigo relató que con posterioridad Mouliaá no le habló de ninguna agresión, sino de que estaba "decepcionada" porque Errejón había sido "un poco baboso" y ella quería "una relación más profunda, no solo sexual".

Soraya aseguró que la denuncia de Mouliaá le sorprendió porque ella "jamás" le habló de una agresión.

La testigo mencionó la existencia de un audio -que el juez le ha requerido- en el que Elisa Mouliaá le dijo que "lo que había pasado no era delito" en el momento de los hechos, pero luego "vio en la tele muchas denuncias contra Errejón y, al ver casos similares, pensó que los hechos podrían ser penados en virtud de la ley del 'solo sí es sí'.

En ese audio, Mouliaá habría dicho que se vio en el "deber moral de denunciar" por "motivos altruistas" y para ayudar a otras mujeres.

La testigo -que manifestó que Mouliaá "a veces fabula, adorna las cosas"- aseguró que su amiga ha contactado con ella para que respalde ante el juez su versión, apelando a que tiene una hija pequeña. "Limítate a decir que no viste nada", le habría dicho la denunciante a la testigo.

En el mismo sentido, el marido de Soraya, Borja V., manifestó que Elisa Mouliaá le escribió hace unos meses para "intentar convencerle" de su versión de los hechos.

El testigo le dijo que veía las cosas de otra manera y llegó a bloquearla al sentirse "presionado".