La Fiscalía reprocha a Koldo que diga que se abre a colaborar con la Justicia pero aún no lo haya hecho de forma "real y formal"

La Fiscalía Anticorrupción reprocha a Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, que diga que se abre a colaborar con la Justicia, pero, a día de hoy, no lo haya hecho de forma "real y formal".

Así se expresa el fiscal del caso Koldo, Luis Pastor Motta, en un informe enviado al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

García, asesor hasta 2021 del entonces ministro José Luis Ábalos, solicitó la nulidad de la entrada y registro practicada por la Guardia Civil en su vivienda de Benidorm.

Consideró que los agentes emplearon fuerza desproporcionada y se quejó de haber sido tratado "como un terrorista".

La Audiencia Nacional, en línea con el criterio de Anticorrupción, rechaza la petición de Koldo y avala a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En el informe en el que plasmó esta postura, fechado el pasado 27 de junio, la Fiscalía también le reprocha a García su falta de colaboración con la Justicia.

El fiscal lo hace en estos términos: "Respecto a la supuesta voluntad del investigado de colaborar con la investigación, solamente cabe decir que si, efectivamente, hubiera existido, la podría haber materializado de una manera real y formal dirigiéndose, bien al Juzgado, bien a Fiscalía, manifestando su plena disposición a colaborar con la Justicia, no limitándose a hacer un comentario recogido en la grabación de una conversación con un tercero (Santos Cerdán) y entregando todo el material que fue intervenido en la diligencia de entrada y registro".

"Yo os doy un juego de llaves"

El escrito en el que la defensa de Koldo pedía la nulidad del registro incluía un comentario que García le narró a Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, y que le habría hecho a los agentes de la UCO que llevaban meses siguiéndole.

"No tenéis que romper la puerta, si queréis entrar en casa yo os doy un juego de las llaves y ya está", habría dicho el exasesor a los guardias civiles. Así, al menos, lo narró al político.

Anticorrupción señala en su informe que aquel diálogo con la UCO debió ser más largo, como el mismo investigado reconoce en el audio de su charla con Cerdán.

"[El comentario] hay que ponerlo en contexto con el resto del audio", expresa el fiscal.

La transcripción íntegra de aquella charla es la siguiente: "Son de la UCO, no me preocupa en absoluto. Paré el coche, me bajé del coche y fui (ininteligible) y le dije: 'No tenéis que romper la puerta, si queréis entrar en casa yo os doy un juego de llaves y ya está'".

Prosigue: "Me fui directamente al coronel de la Guardia Civil que lleva la Unidad Especial (ininteligible) de Europa. Esto viene de las investigaciones de la UCO de las mascarillas por Anticorrupción de Europa. Me senté con él y le dije (susurra) (ininteligible): 'O sea, yo os autorizo absolutamente a todo, coño, pero no hagáis el gilipollas, ¿vale?'. No voy a permitir que me estén siguiendo, coja la escopeta de caza o coja el subfusil que tengo de asalto, que (ininteligible) por él y (ininteligible). No, no jodas más de la cuenta, digo, no vaya a ser que se me crucen los cables".

El fiscal, en su informe, tras transcribir el audio íntegramente, añade: "Sin comentarios".

La charla entre Koldo García y Santos Cerdán se produjo el 12 de diciembre de 2023. La detención del exasesor, poco después: el 20 de febrero de 2024.