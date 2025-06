Cerdán a Koldo, sobre la cantidad que le correspondía al exministro Ábalos: "Que se la voy a dar, 550.000 euros"

"Primero tiene que ser lo de Logroño y después lo de Barcelona", insistía Koldo García a Santos Cerdán en una conversación que el primero grabó subrepticiamente el 2 de febrero de 2022, cuando ya se había producido el cese de José Luis Ábalos como ministro de Transportes y también como secretario de Organización del PSOE. En este último cargo le sucedió, precisamente, Cerdán.

"Lo de Logroño" y "lo de Barcelona" se refiere a presuntas adjudicaciones de contratos públicos del Ministerio de Transportes que habrían sido amañados a favor de determinadas empresas a cambio de mordidas.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha identificado que se trataba de la licitación del tramo Arrúbal-Navarrete de la autovía A-68, por un importe de 92,4 millones de euros, y de la construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), por un importe final de 62 millones.

La primera fue adjudicada a una UTE (unión temporal de empresas) de Acciona y Aquaterra. Santos Cerdán se interesó expresamente por la adjudicación.

Santos Cerdán

"Que sale la semana que viene", le contestó Koldo.

La obra de Adif en Sant Feliu también fue adjudicada a Acciona. La entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, escribió a Koldo para informarle del resultado de la apertura de ofertas económicas, en la que Acciona fue la novena más barata. Después, las valoraciones subjetivas de los informes técnicos colocaron a esta constructora en primera posición.

Serían dos de las obras cuya adjudicación a cambio de comisiones investiga el Tribunal Supremo. En la conversación del 2 de febrero de 2022 entre Cerdán y Koldo García, "discutieron las cantidades que, según afirmaban, se adeudan a Ábalos" en relación con esas obras", indica la UCO.

Ambos coincidían en que, a dicha fecha, el exministro habría percibido un total de 550.000 euros por dos obras ejecutadas en Murcia y Almería, pero discrepaban en el importe pendiente, que Koldo cifra en 450.000 euros.

Cerdán y García estaban de acuerdo en que a Ábalos se le debía “lo de Sevilla”, en alusión a unas obras en el Puente del Centenario en Sevilla.

Koldo añadía como débito las obras de Logroño y Sant Feliu, que Cerdán consideraba ya pagadas dentro de los 550.000 euros.

audio 6

En esa misma conversación, Koldo se quejó a Cerdán de la situación de su mujer, Patricia Uriz, que, como el propio Koldo y su hermano Joseba, tuvo que dejar su puesto de secretaria en el Ministerio de Transportes tras el cese de Ábalos.

- Koldo: Ahora que ya te he enganchado después de dos meses, cabrón, que me has dejado abandonado de la mano de Dios, pero bueno, no te preocupes, yo estoy bien eh, de verdad, yo estoy bien.

- Santos: ¿La familia?... (Ininteligible)

- Koldo: Pati lo lleva mal. Mi hermano Joseba lo lleva relativamente bien, porque, claro, se cargaron a Pati, se cargaron a Joseba, yo dimití, o sea.

Después de ocho meses la situación se complica. He pedido un favor a que la contraten y me han dicho que sí, que la van a contratar, lo más seguro que la contraten. O la contrata una constructora (...)

- Santos: Si te puedo echar una mano en algún sitio, me dices.

- Koldo: Yo necesitaré que hables con Javier, eso es casi seguro. Herrero [director general de Carreteras] ¿vale? Eso, es decir para que ayude a éstos

- Santos: Me dices, oye, aquí y el nombre y ya está.