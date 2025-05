Las acusaciones del 'caso Ábalos' plantearán al Supremo que amplía su investigación al pago por el rescate de Air Europa

Las acusaciones populares consideran que el Tribunal Supremo debe indagar en las revelaciones efectuadas por Leonor González Pano y publicadas por EL ESPAÑOL.

Este periódico ha informado que esta mujer, expareja de Víctor de Aldama, asegura que el empresario José Hidalgo entregó a este último medio millón de euros por las gestiones que José Luis Ábalos, cuando era ministro de Transportes, pudo desarrollar para favorecer el rescate de Air Europa.

La aerolínea forma parte del holding Globalia, del que Hidalgo era presidente. Según el relato de González Pano, este empresario entregó el dinero en efectivo, durante un encuentro en su casa, ubicada en la zona de Puerta de Hierro, una de las áreas más exclusivas de Madrid.

Ahora, tras esta revelación, las acciones populares del llamado caso Ábalos creen que este asunto entra dentro del objeto de la causa que se instruye en el Supremo sobre el exministro. Por ello, pedirán al juez diligencias al respecto.

Una reciente resolución del magistrado instructor de este caso, Leopoldo Puente, subrayaba los "robustos indicios" de que Ábalos pudo utilizar su influencia para favorecer a determinadas empresas. Puente citaba la empresa de hidrocarburos Villafuel. Y también Air Europa.

Además, en esta causa judicial se han descubierto indicios de que Ábalos disfrutó de un chalé en Marbella como pago por la difusión de una nota de prensa oficial, emitida por Transportes, que alimentaba la idea de que el rescate estaba a punto de concederse.

A su vez, según recogía Leopoldo Puente en otras de sus resoluciones, el exministro disfrutó en 2021 de un chalé en La Alcaidesa (Cádiz). La empresa dueña de esta propiedad no era otra que Have Got Time SL, cuya administradora única no era otra que Leonor González Pano.

El exministro Ábalos, en una imagen de archivo.

El teléfono incautado de Koldo García, el principal asesor de Ábalos durante su etapa como ministro, almacenaba numerosos mensajes con el empresario Víctor de Aldama que hacen alusión a las gestiones del entonces ministro y secretario de Organización del PSOE en relación con el expediente sobre la ayuda a Air Europa que acabó siendo concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En total, fueron 475 millones de euros públicos los recibidos, a modo de préstamo, por la aerolínea, de la que, además, Aldama era asesor.

Las acusaciones populares del caso Ábalos saben que Puente no va a investigar el propio rescate de Air Europa. El instructor ya ha dicho con claridad que "no consta indicio alguno" de ilegalidad en la concesión de esa ayuda, vital para la aerolínea de la familia Hidalgo.

El Tribunal Supremo sólo entraría a indagar en el rescate de la empresa si surgieran indicios que "pudieran apuntar sólidamente" a la eventual responsabilidad de alguna persona aforada (Ábalos lo está, al seguir siendo diputado en el Congreso).

Pero los acusadores populares consideran que otra cosa distinta son las gestiones que Ábalos y García realizaron para que los dueños de Air Europa lograran esa ayuda millonaria en un tiempo récord (muy inferior al de cualquier otro de los rescates concedidos) cuando los acreedores les atosigaban y la empresa estaba en serio riesgo de quebrar. Por ello, tratarán de que el Supremo amplía su investigación a los nuevos datos revelados por EL ESPAÑOL.

El instructor del Supremo ha afirmado, específicamente en relación con Air Europa, que "obran indicios de que Ábalos y García habrían emprendido gestiones orientadas —nuevamente, a impulsos del empresario Aldama, que favorecía, en este caso, los intereses de Air Europa— a que la misma pudiera obtener, con la mayor rapidez posible, las aportaciones financieras públicas que precisaba para poder continuar con su actividad".

Para los acusadores populares, el audio en el que la exnovia de Aldama narra los hechos mencionados consolida esos indicios y los amplía hacia una conducta de notable gravedad, que el Supremo, a su juicio, también debería investigar.

Según el testimonio de González Pano publicado por EL ESPAÑOL, el encuentro entre Aldama, Koldo García y Pepe Hidalgo, en la casa de este último, se habría producido en vísperas de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate de Air Europa, en el año 2020.