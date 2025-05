"No se entiende que Gallardo delinquiera por Pedro Sánchez, al que no apoyó": la tesis de la fiscal en el 'caso hermanísimo'

La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Provincial de Badajoz que archive el proceso abierto a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias relacionados con su acceso a una plaza de coordinador de los conservatorios de música dependientes de la Diputación en 2017.

El presidente de esta corporación provincial, el socialista Miguel Ángel Gallardo, está también encausado en un procedimiento en el que la juez instructora, Beatriz Biedma, dictó el 28 de abril la resolución para llevarles al banquillo.

Si esto último se produce, será solo a instancias de las numerosas acusaciones populares personadas en el caso (Partido Popular, Iustitia Europa, Hazte Oír, Vox, Abogados Cristianos y Manos Limpias) porque la Fiscalía no sostendrá la acusación.

En un escrito de 102 folios firmado por la fiscal Begoña García, el Ministerio Público afirma que la imputación efectuada por la instructora "no se sustenta en la existencia de auténticos indicios racionales de criminalidad”, sino "en conjeturas e hipótesis".

Es la primera vez que la Fiscalía toma postura sobre el proceso al músico David Sánchez, a quien, según la juez Biedma, la Diputación de Badajoz creó una plaza 'ad hoc' que le pre-adjudicó y después, gracias a la "influencia" de David Sánchez, le adaptó las condiciones del puesto "a sus preferencias personales", de modo que no tuviera que acudir diariamente al despacho y pudiera dedicarse a la ópera.

La Fiscalía no se ha opuesto a la investigación durante todo el tiempo que ha durado, pero considera que de ella no han resultado indicios suficientes para ir a juicio.

A su parecer, si bien había datos para iniciar el caso en junio de 2024, ahora no se cuenta "con el respaldo fáctico necesario para concluir que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios fuera creado ad hominem, esto es, a la carta, con el objetivo de beneficiar a David Sánchez”.

La fiscal achaca a la instructora no haber reflejado "de modo fiel y/o completo" el resultado de las diligencias practicadas. Biedma tampoco ha individualizado “con claridad, mediante una exposición sistemática de los mismos, los concretos indicios que, a su juicio, le permiten concluir que la plaza en cuestión fuese diseñada de forma espuria”.

Además, considera que la conclusión incriminatoria alcanzada por la instructora "se contradice con diversos hechos o datos objetivos" acreditados.

Así, la fiscal subraya que la juez Biedma "no ofrece explicación plausible alguna acerca de las razones que podrían haber conducido" a Miguel Ángel Gallardo y a otros dos encausados vinculados a la Diputación "a crear de forma ilícita" la plaza lograda por David Sánchez.

La juez, dice la Fiscalía, "se limita a afirmar que 'seguramente' el designio criminal surgió a petición de alguna persona o personas del entorno” del hermano del presidente del Gobierno.

Pero esto es "una conjetura carente de toda base fáctica", afirma la fiscal. "A pesar de la exhaustiva investigación desarrollada", añade, "lo cierto es que no existe un solo indicio que permita afirmar que con anterioridad al 11 de octubre de 2016 [cuando se sacó a concurso la plaza de coordinador de los conservatorios] Gallardo, Cristina Núñez o Elisa Moriano conocieran la existencia de David Sánchez".

La influencia de Pedro Sánchez

Esa conclusión "se contradice" con otros resultados de la instrucción. "Al margen de su pertenencia al mismo partido político", señala la fiscal, "no se ha acreditado, ni siquiera se alude a ello en la resolución [de la juez], la existencia de amistad o vínculo alguno entre Pedro Sánchez o David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo que dé razón de las causas por las que este último pudiera haber diseñado un plan criminal dirigido a beneficiar a David".

De hecho, afirma, es notorio que el 1 de octubre de 2016 Pedro Sánchez renunció a la dirección del PSOE después de que la dirigencia del partido votara contra su propuesta de celebrar elecciones primarias y un congreso extraordinario.

"Es decir", señala la fiscal, "al momento en el que, en opinión de la instructora, se forjó el plan criminal para la creación de un puesto de trabajo a medida para David Sánchez, su hermano, actual presidente del Gobierno, no ostentaba una notable influencia en el seno del Partido Socialista Obrero Español".

También destaca que en las primarias del PSOE celebradas en mayo de 2017 Gallardo expresó públicamente su apoyo a Susana Díaz, adversaria de Sánchez. Esta circunstancia "casa ciertamente mal con la posibilidad de apreciar en el presidente de la Diputación de Badajoz, y en buena lógica en el de las subordinadas con las que, en opinión de la instructora, se habría concertado, ánimo alguno de beneficiar al actual presidente del Gobierno o a persona alguna de su entorno".

"No se alcanza a entender que Gallardo pudiera estar dispuesto a delinquir en favor de Pedro Sánchez o de su entorno, cuando no solo no le prestaba su apoyo para liderar el partido, sino que se posicionaba claramente en su contra", concluye la fiscal.

Adjudicación "transparente"

A su parecer, la creación del puesto de coordinador de los conservatorios "estaba justificada desde la perspectiva del interés público" y se ha comprobado que David Sánchez "sí desarrolló las tareas inherentes a su puesto de trabajo".

La representante del Ministerio Público sostiene que el procedimiento de adjudicación de la plaza fue "público y transparente", las bases de la convocatoria "no incluyeron cláusulas dirigidas a beneficiar a un candidato sobre otros" y "no consta dato alguno que permita entender que el candidato seleccionado no fuera el más idóneo para obtener el puesto de trabajo".

Respecto a la declaración de Cristina de Frutos, que concurrió a la plaza, la fiscal indica que "no se advierte la razón por la que el hecho de que no se le formulara ninguna pregunta puede ser interpretado como un indicio de criminalidad".

La testigo "expuso su proyecto en presencia del tribunal. El hecho de que no se le formularan preguntas puede obedecer a múltiples posibilidades: la exposición de su proyecto pudo ser deficiente, resultando notorio para el tribunal que no se trataba de una candidata adecuada para el cargo; también pudo ser una buena exposición, y haber despejado la totalidad de las dudas que sobre la idoneidad del proyecto tuvieran los miembros del tribunal, etc.".

El 'mail' sobre 'el hermanísimo'

El escrito del Ministerio Público también combate otro de los indicios a los que la instructora ha otorgado valor incriminatorio: el mail que el 19 de mayo de 2019 Evaristo Valentí, responsable de un conservatorio, envió a una colega adjuntándole las bases de la plaza de coordinador y con la referencia "el hermanísimo".

"Contrariamente a lo afirmado por la magistrada instructora", dice la fiscal, ese correo electrónico "no permite concluir que la plaza hubiera sido diseñada con el fin de adjudicarla a David Sánchez".

Argumenta que lo que declaró Valentí es que conoció "un rumor" acerca de la posibilidad de que David Sánchez pudiera presentarse como candidato. "El rumor era que iba a ser candidato, no que le iban a adjudicar la plaza". "Nadie le dijo que este puesto estaba creado para una persona en concreto". "Puso 'hermanísimo' por ser la persona más relevante del rumor y en tono jocoso", declaró el testigo.

En cuanto al hecho de que el 26 de junio de 2027 David Sánchez realizara gestiones a fin de informarse acerca de las condiciones para el arrendamiento de una vivienda en Badajoz, "parece sencillamente una evidencia que dicha circunstancia resulta de todo punto normal", considera la fiscal.

David Sánchez "no abonó arras, no entregó señal de ningún tipo, no suscribió ningún contrato o precontrato de arrendamiento. Simplemente consta que se limitó a informarse", subraya.

También afirma que "no existe un solo dato" que permita afirmar que David Sánchez interviniera en la contratación de su amigo Luis Carrero, que trabajó como asesor en Moncloa antes de ser fichado por la Diputación pacense.